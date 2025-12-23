DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,61 -0,48%
ALTIN
6.134,36 -0,5%
BITCOIN
3.716.046,58 1,82%

Süphan Dağı'nda 'Şapka' Mercek Bulutu

Süphan Dağı'nın 4 bin 58 metrelik zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu; görüntüler sürücüler ve fotoğrafçı Oğuz Mutlu tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:34
Süphan Dağı'nda 'Şapka' Mercek Bulutu

Süphan Dağı'nda 'Şapka' Mercek Bulutu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bölgenin en görkemli dağları arasında yer alan Süphan Dağı'nın karlı zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler tarafından ilgiyle izlendi

Adilcevaz tarafında meydana gelen ve Ahlat ilçesinden de net bir şekilde görülebilen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görsel bir şölen sunan doğa olayı, özellikle Tatvan-Ahlat karayolu'nu kullanan sürücüler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Profesyonel kareler Süphan'ın ihtişamını yansıttı

Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Oğuz Mutlu tarafından profesyonel açıdan kaydedilen görüntüler, Süphan Dağı'nın ihtişamını ve bölgenin doğal güzelliklerini yeniden gözler önüne serdi.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE 4 BİN 58 METRE YÜKSEKLİĞİYLE BÖLGENİN EN GÖRKEMLİ DAĞLARI...

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE 4 BİN 58 METRE YÜKSEKLİĞİYLE BÖLGENİN EN GÖRKEMLİ DAĞLARI ARASINDA YER ALAN SÜPHAN DAĞI’NIN KARLI ZİRVESİNDE, DOĞA TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKEN ŞAPKA ŞEKLİNDE MERCEK BULUTU OLUŞTU.

BİTLİS’İN ADİLCEVAZ İLÇESİNDE BULUNAN VE 4 BİN 58 METRE YÜKSEKLİĞİYLE BÖLGENİN EN GÖRKEMLİ DAĞLARI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı
2
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
3
Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi
4
Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehadetinin 8. Yılında Erzincan'da Anıldı
5
Isparta'da 85 Yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 Yıllık Evi Güvenli Yuva Oldu
6
Düzce Belediyesi'nden 'Bir Bot, Bir Mont' Kampanyası: 2 Bin Bot ve Mont İhtiyaç Sahiplerine
7
Kastamonu'da 222 Kişiye 33 Milyon 300 Bin TL Evlilik Kredisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi