Süphan Dağı'nda 'Şapka' Mercek Bulutu

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan ve 4 bin 58 metre yüksekliğiyle bölgenin en görkemli dağları arasında yer alan Süphan Dağı'nın karlı zirvesinde şapka şeklinde mercek bulutu oluştu.

Vatandaşlar ve sürücüler tarafından ilgiyle izlendi

Adilcevaz tarafında meydana gelen ve Ahlat ilçesinden de net bir şekilde görülebilen mercek bulutu, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görsel bir şölen sunan doğa olayı, özellikle Tatvan-Ahlat karayolu'nu kullanan sürücüler tarafından da ilgiyle takip edildi.

Profesyonel kareler Süphan'ın ihtişamını yansıttı

Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Oğuz Mutlu tarafından profesyonel açıdan kaydedilen görüntüler, Süphan Dağı'nın ihtişamını ve bölgenin doğal güzelliklerini yeniden gözler önüne serdi.

