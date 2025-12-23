DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,61 -0,48%
ALTIN
6.134,36 -0,5%
BITCOIN
3.716.046,58 1,82%

Üreten Sağlık Buluşmaları Gaziantep'te — GTO'da Yerli Sağlık Teknolojileri

GTO'da düzenlenen Üreten Sağlık Buluşmaları, yerli üretim, AR-GE ve sağlık teknolojilerinde iş birliği çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:28
Üreten Sağlık Buluşmaları Gaziantep'te — GTO'da Yerli Sağlık Teknolojileri

Üreten Sağlık Buluşmaları Gaziantep'te — GTO ev sahipliğinde

Sağlık teknolojileri ve bilimi alanındaki yenilikçi çözümlerin ve geleceğin sağlık ekosisteminin tartışıldığı Üreten Sağlık Buluşmaları: Gaziantep etkinliği Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) gerçekleştirildi. Etkinlik, GTO Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitesi organizasyonunda; T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, TÜBİTAK, TÜSEB, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış konuşmaları ve vizyon

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım açılışta Üreten Sağlık Buluşmaları'nın yalnızca bir sektör toplantısı olmadığını, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunun birlikte ele alındığı stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Yıldırım, sağlığın artık sadece bir hizmet alanı değil; üretim, teknoloji ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti ve konuşmasında şunları söyledi: Güçlü bir sağlık sistemi, sanayi altyapısının ve üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor. Küresel krizler ve pandemiler sağlıkta dışa bağımlılığın risklerini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle yerli üretim, AR-GE ve inovasyon odaklı bir yaklaşım olmazsa olmaz Bu anlamda ’Üreten Sağlık Buluşmaları’, Türkiye genelinde sağlıkta yerli ve millî üretimi önceleyen, uzun vadeli bir dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır. Ve bugün bu vizyonun önemli duraklarından biri de Gaziantep oldu

Yıldırım ayrıca Gaziantep'in köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı ve girişimcilik kapasitesine dikkat çekerek, bu buluşmaların yeni iş birlikleri, yatırımlar ve fikirlerin ürüne dönüşmesine zemin hazırlayacağına işaret etti.

Belediye ve valilikten güçlü destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in ticaret, sanayi, kültür ve gastronomi şehri olduğunu belirterek dönemsel zorluklara karşı hızlı koordinasyon gerekliliğine dikkat çekti. Şahin konuşmasında, Çok hızlı koordine olmamız gereken bir dönemdeyiz. Küresel ekonomide büyük balık küçük balığı yutuyor. Zamanın ruhuna ayak uydurmak zorundayız. Sağlık hepimiz için çok önemli. Kaybettiğimizde ne olduğunu korona salgınında da gördük. Koca Avrupa çöktü sağlıkta. Ama o dönem de bize büyük mesajlar verdi. Fasonculuğa devam edemeyiz, ithalata devam edemeyiz, cari açığa devam edemeyiz. Atatürk’ün bıraktığı en önemli miras bilim ve akıl. Bunu takip etmek zorundayız ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise üretim ve Gaziantep uyumuna vurgu yaparak, Üretim her alanda Gaziantep’e çok yakışıyor. Üreten sağlık da öyle Her sektörde ihracatı olan bir şehir Gaziantep Nerede bir boşluk varsa orayı doldurmaya hevesli iş insanları var. Bu şehir üretirken topluma ve millete de fayda sağlamaya çalışan bir şehir sözleriyle şehrin potansiyelini öne çıkardı.

Paneller ve sunumlar

Etkinlikte öne çıkan sunumlar ve konuşmacılar şunlardı:

Mehmet Dal — Gaziantep ve Bölgenin Sağlık Endüstrisi Ekosistemindeki Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Ümit Kervan (TÜSEB Başkanı) — Üreten Sağlık Vizyonu: TÜSEB Stratejik Yol Haritası

Sait Cordan (STB Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye GMY) — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulamaları

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan (Gaziantep Üniversitesi Rektörü) — Üniversitelerin Sağlık Endüstrisi için Ar-ge ve Inovasyon Kapasitesi

Prof. Dr. Güner Dağlı (SANKO Üniversitesi Rektörü) — Üniversite Sanayi İş Birliğine MESANTEP Projesi

Dr. Mehmet Koca (DMO Genel Müdür Yardımcısı) — Kamu Alımlarında Sağlık Marketin Yeri ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Programın kapanışı ve TTO açılışı

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle sona erdi. Program kapsamında ayrıca Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açılışı da yapıldı. Etkinlik, yerli üretim, AR-GE ve üniversite-sanayi iş birliği ekseninde Gaziantep'i sağlık teknolojilerinde stratejik bir merkez haline getirme hedefini pekiştirdi.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE BİLİMİ ALANINDAKİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN MASAYA YATIRILARAK GELECEĞİN SAĞLIK...

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE BİLİMİ ALANINDAKİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN MASAYA YATIRILARAK GELECEĞİN SAĞLIK EKOSİSTEMİNİN PLANLANDIĞI "ÜRETEN SAĞLIK BULUŞMALARI: GAZİANTEP" ETKİNLİĞİ GAZİANTEP TİCARET ODASINDA (GTO) GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE BİLİMİ ALANINDAKİ YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERİN MASAYA YATIRILARAK GELECEĞİN SAĞLIK...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı
2
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
3
Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi
4
Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehadetinin 8. Yılında Erzincan'da Anıldı
5
Isparta'da 85 Yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 Yıllık Evi Güvenli Yuva Oldu
6
Düzce Belediyesi'nden 'Bir Bot, Bir Mont' Kampanyası: 2 Bin Bot ve Mont İhtiyaç Sahiplerine
7
Kastamonu'da 222 Kişiye 33 Milyon 300 Bin TL Evlilik Kredisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi