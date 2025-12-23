Üreten Sağlık Buluşmaları Gaziantep'te — GTO'da Yerli Sağlık Teknolojileri

Üreten Sağlık Buluşmaları Gaziantep'te — GTO ev sahipliğinde

Sağlık teknolojileri ve bilimi alanındaki yenilikçi çözümlerin ve geleceğin sağlık ekosisteminin tartışıldığı Üreten Sağlık Buluşmaları: Gaziantep etkinliği Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) gerçekleştirildi. Etkinlik, GTO Özel Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Komitesi organizasyonunda; T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Sanayi Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Devlet Malzeme Ofisi, TÜBİTAK, TÜSEB, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi.

Açılış konuşmaları ve vizyon

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım açılışta Üreten Sağlık Buluşmaları'nın yalnızca bir sektör toplantısı olmadığını, Türkiye'nin sağlık alanındaki gelecek vizyonunun birlikte ele alındığı stratejik bir platform olduğunu vurguladı. Yıldırım, sağlığın artık sadece bir hizmet alanı değil; üretim, teknoloji ve kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirtti ve konuşmasında şunları söyledi: Güçlü bir sağlık sistemi, sanayi altyapısının ve üretim kapasitesinin sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor. Küresel krizler ve pandemiler sağlıkta dışa bağımlılığın risklerini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle yerli üretim, AR-GE ve inovasyon odaklı bir yaklaşım olmazsa olmaz Bu anlamda ’Üreten Sağlık Buluşmaları’, Türkiye genelinde sağlıkta yerli ve millî üretimi önceleyen, uzun vadeli bir dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır. Ve bugün bu vizyonun önemli duraklarından biri de Gaziantep oldu

Yıldırım ayrıca Gaziantep'in köklü üretim kültürü, güçlü sanayi altyapısı ve girişimcilik kapasitesine dikkat çekerek, bu buluşmaların yeni iş birlikleri, yatırımlar ve fikirlerin ürüne dönüşmesine zemin hazırlayacağına işaret etti.

Belediye ve valilikten güçlü destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in ticaret, sanayi, kültür ve gastronomi şehri olduğunu belirterek dönemsel zorluklara karşı hızlı koordinasyon gerekliliğine dikkat çekti. Şahin konuşmasında, Çok hızlı koordine olmamız gereken bir dönemdeyiz. Küresel ekonomide büyük balık küçük balığı yutuyor. Zamanın ruhuna ayak uydurmak zorundayız. Sağlık hepimiz için çok önemli. Kaybettiğimizde ne olduğunu korona salgınında da gördük. Koca Avrupa çöktü sağlıkta. Ama o dönem de bize büyük mesajlar verdi. Fasonculuğa devam edemeyiz, ithalata devam edemeyiz, cari açığa devam edemeyiz. Atatürk’ün bıraktığı en önemli miras bilim ve akıl. Bunu takip etmek zorundayız ifadelerini kullandı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise üretim ve Gaziantep uyumuna vurgu yaparak, Üretim her alanda Gaziantep’e çok yakışıyor. Üreten sağlık da öyle Her sektörde ihracatı olan bir şehir Gaziantep Nerede bir boşluk varsa orayı doldurmaya hevesli iş insanları var. Bu şehir üretirken topluma ve millete de fayda sağlamaya çalışan bir şehir sözleriyle şehrin potansiyelini öne çıkardı.

Paneller ve sunumlar

Etkinlikte öne çıkan sunumlar ve konuşmacılar şunlardı:

Mehmet Dal — Gaziantep ve Bölgenin Sağlık Endüstrisi Ekosistemindeki Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Ümit Kervan (TÜSEB Başkanı) — Üreten Sağlık Vizyonu: TÜSEB Stratejik Yol Haritası

Sait Cordan (STB Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye GMY) — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulamaları

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan (Gaziantep Üniversitesi Rektörü) — Üniversitelerin Sağlık Endüstrisi için Ar-ge ve Inovasyon Kapasitesi

Prof. Dr. Güner Dağlı (SANKO Üniversitesi Rektörü) — Üniversite Sanayi İş Birliğine MESANTEP Projesi

Dr. Mehmet Koca (DMO Genel Müdür Yardımcısı) — Kamu Alımlarında Sağlık Marketin Yeri ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Programın kapanışı ve TTO açılışı

Etkinlik, soru-cevap bölümü ve ardından gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleriyle sona erdi. Program kapsamında ayrıca Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açılışı da yapıldı. Etkinlik, yerli üretim, AR-GE ve üniversite-sanayi iş birliği ekseninde Gaziantep'i sağlık teknolojilerinde stratejik bir merkez haline getirme hedefini pekiştirdi.

