Sason Topluca'da Yangın: 4 Engelli Bireyli Aileye Hızlı Destek

Sason Topluca köyünde soba yangınıyla evi kullanılamaz hale gelen, içinde 4 engelli birey bulunan aileye Kaymakamlık, AFAD ve STK'lar tarafından hızlı yardım sağlandı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:33
Sason Topluca'da Yangın: 4 Engelli Bireyli Aileye Hızlı Destek

Sason Topluca'da soba yangını sonrası aile yalnız bırakılmadı

Kaymakamlık, AFAD ve STK'ların koordineli müdahalesi

Batman'ın Sason ilçesi Topluca köyünde çıkan soba yangını sonucu evi tamamen kullanılamaz hale gelen ve içinde 4 engelli bireyin yaşadığı aile, yerel yetkililer ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yalnız bırakılmadı.

Yangının hemen ardından Sason Kaymakamı Furkan Başar, Batman AFAD İl Müdürü Mehmet Karaaslan ile STK temsilcileri harekete geçti. Koordineli çalışma sonucu aileye kısa sürede nakdi yardım ile birlikte ev eşyası, battaniye ve yatak, gıda malzemeleri başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlar temin edildi.

Yetkililer, ailenin barınma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için gerekli desteğin sürdürüleceğini bildirdi ve sürecin yakından takip edileceğini vurguladı.

BATMAN'IN SASON İLÇESİ TOPLUCA KÖYÜNDE ÇIKAN SOBA YANGINI SONRASI EVİ TAMAMEN KULLANILAMAZ HALE GELEN VE İÇİNDE 4 ENGELLİ BİREYİN YAŞADIĞI AİLE, YALNIZ BIRAKILMADI.

