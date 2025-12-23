DOLAR
Malatya'nın Yeniden Yapılanması İçin Ankara'da Kritik Görüşme

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Malatya’nın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecini tüm yönleriyle görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:25
Malatya'nın Yeniden Yapılanması İçin Ankara'da Kritik Görüşme

Malatya'nın Yeniden Yapılanması İçin Ankara'da Kritik Görüşme

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Malatya’nın deprem sonrası toparlanma ve yeniden yapılanma sürecini kapsamlı biçimde değerlendirdi. Görüşmede şehir özelinde tarımdan sanayiye, gençlikten sosyal hayata kadar tüm dinamiklerin ele alındığı belirtildi.

Güçlü eşgüdüm ve ortak akıl vurgusu

Toplantıda, merkezi idare, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üretici kesimler arasında güçlü eşgüdüm sağlanmasının gerekliliği ön plana çıkarıldı. Ortak akıl ve sürekli istişare ile atılacak adımların Malatya’nın yeniden yapılandırılmasını hızlandıracağı ifade edildi.

Tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma

Görüşmenin önemli başlıklarından biri olan tarım ve hayvancılıkta, Milletvekili Ölmeztoprak üreticinin sahada daha etkin desteklenmesi, kırsal kalkınmanın sürdürülebilir hale getirilmesi ve tarımın şehir ekonomisindeki stratejik rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sanayi, üretim ve istihdam hedefleri

Sanayi ve istihdam ekseninde, Türkiye genelinde planlanan yeni üretim ve sanayi koridorları çerçevesinde Malatya’nın konumu değerlendirildi. Milletvekili Ölmeztoprak toplantıda, "Malatya’mız üretim altyapısı, lojistik kapasitesi ve insan kaynağıyla bu vizyonun önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Gençlik, spor ve sosyal hayat

Gençlik, spor, eğitim ve sosyal yaşamın birbirinden ayrılmaz unsurlar olduğu üzerinde duruldu. Malatya’nın genç nüfusu ve sosyal altyapısıyla yeniden canlanan bir şehir kimliğine kavuşmasının hedeflendiği kaydedildi.

Ramazan'da kapsayıcı iftar buluşması

Milletvekili Ölmeztoprak, Ramazan ayında sivil toplumdan sanayiye, tarımdan spora kadar farklı toplumsal kesimleri buluşturacak kapsayıcı bir iftar programı için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan destek sözü alındığını belirtti. Birlik ve beraberliğin aynı sofrada güçleneceği vurgulandı.

Görüşmede Malatya’ya dair tüm başlıkların ayrıntılı şekilde iletildiği, çözüm önerileri ve uygulanacak yol haritasının karşılıklı değerlendirildiği ifade edildi. Ölmeztoprak, güçlü koordinasyon ve ortak hedeflerle Malatya’nın daha dirençli ve müreffeh bir geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğini söyledi.

Toplantı sonunda Milletvekili Ölmeztoprak, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vizyoner liderliği nedeniyle şükranlarını sundu ve Malatya’ya gösterilen yakın ilgi ve destekler için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a teşekkür etti.

