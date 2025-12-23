DOLAR
Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi

Rize Çayeli Abdullah Hoca köyünde ayının kovanlara saldırması sonucu Dursunali Kömürcü’nün kovanları parçalandı; üretici yetkililere tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:32
Çayeli Abdullah Hoca köyünde kovanlar tahrip edildi

Rize’de kış uykusuna yatmak yerine gezintiye çıkan ayı, Çayeli ilçesine bağlı Abdullah Hoca köyünde yaşayan Dursunali Kömürcü'nün kovanlarına saldırdı.

Kovanların bulunduğu yere ulaşan ayı, tüm kovanları parçalayarak içerisindeki balı yedi ve üreticiyi mağdur etti.

Arıcıları mağdur eden ayı saldırısı konusunda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Kömürcü, "Ben şimdi ne edeyim. Devlet vurmayın diyor. Böyle bir şey olmaz" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

