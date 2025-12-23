Rize'de ayı saldırısı: Arıcının 'Ben şimdi ne edeyim?' tepkisi

Çayeli Abdullah Hoca köyünde kovanlar tahrip edildi

Rize’de kış uykusuna yatmak yerine gezintiye çıkan ayı, Çayeli ilçesine bağlı Abdullah Hoca köyünde yaşayan Dursunali Kömürcü'nün kovanlarına saldırdı.

Kovanların bulunduğu yere ulaşan ayı, tüm kovanları parçalayarak içerisindeki balı yedi ve üreticiyi mağdur etti.

Arıcıları mağdur eden ayı saldırısı konusunda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini savunan Kömürcü, "Ben şimdi ne edeyim. Devlet vurmayın diyor. Böyle bir şey olmaz" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.

