Samsun'da Webinar: Sürdürülebilir Kalkınma İletişiminde Medyanın Rolü

Samsun'da düzenlenen webinarda iletişim ve medyanın sürdürülebilir kalkınma politikalarını topluma aktarmadaki rolü ve stratejik iletişim ilkeleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:28
OKA ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi

Orta Karadeniz Bölgesi'nde sürdürülebilir kalkınma politikalarının halkla buluşmasında iletişim ve medyanın önemi Samsun'da düzenlenen bir webinarda masaya yatırıldı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, kamu, akademi ve medya temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Webinarda sürdürülebilir kalkınma, yalnızca ekonomik büyüme odaklı bir yaklaşım olmaktan çıkarılarak; insanı merkezine alan, çevresel duyarlılığı ve toplumsal kapsayıcılığı önceliklendiren bütüncül bir perspektifle ele alındı. Katılımcılar, bu politikaların toplum nezdinde benimsenmesinde iletişim stratejilerinin ve medyanın çok yönlü rolünü tartıştı.

Etkinlikte söz alan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Daire Başkanı Dr. Zeynep Zelan, sürdürülebilirlik politikalarının kamuoyunda karşılık bulmasında stratejik iletişimin önemine vurgu yaptı. Dr. Zelan, medya araçlarının etkin kullanımı, kamu iletişiminde güven inşası ve sürdürülebilirlik söyleminin toplumsal farkındalığa dönüştürülmesi konusunda örnekler sundu.

Katılımcılar ayrıca, kalkınma ajanslarının yerel ve bölgesel düzeyde yürüttüğü projelerin görünürlüğünü artırmada iletişimin dönüştürücü gücüne dikkat çekti. Yerel iletişim uygulamalarının, sürdürülebilirlik hedeflerinin sahada benimsenmesine katkı sağladığına değinildi.

Webinarın tamamı izlenebilir durumda; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın YouTube kanalı üzerinden tekrar izlenebiliyor.

