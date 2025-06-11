9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali 'Cazın Renkleri' Temasıyla Şaha Kalkıyor

9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali Devam Ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Bodrum Caz Festivali, 'Cazın Renkleri' temasıyla müzikseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen festival, 2-14 Haziran tarihleri arasında sürüyor.

Eftal Köklü ile Cazın Renkleri

Festival dahilinde, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü'nde Eftal Köklü ile cazın derinlikleri üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. Köklü, caz müziğinin kültürel geçişkenliği ve duygusal katmanları üzerine izleyicilere ilginç bilgiler sundu.

Erol Pekcan Jazz Semai Etkinliği

Leyla Diana Gücük ve Nazlı Toprak'ın moderatörlüğünde düzenlenen 'Erol Pekcan Jazz Semai' etkinliği de büyük ilgi gördü. Türkiye cazının öncülerinden Erol Pekcan'ın yaşamı, müziğine katkıları ve kızı Sebla Pekcan'ın anılarıyla zenginleştirilmiş görüntüler eşliğinde katılımcılara sunuldu. Bu etkinlik, Erol Pekcan'a duyulan saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

Neşet Ruacan Trio ve Ödül Töreni

Ayrıca, Neşet Ruacan Trio feat, Yalçın Ateş konserinde Yalçın Ateş ve Uğur Başar'a 9. Yaşam Boyu Caz Ödülleri takdim edildi. Festival boyunca, Bodrum'daki farklı mekanlarda caz müziğinin büyüsünü yaşamak mümkün.

Festivalin 14 Haziran'a kadar devam edeceği duyuruldu, müzikseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sürüyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sürüyor.