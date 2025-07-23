917. Geleneksel Perşembe Yaylası Festivali Ordu'da Başladı

Ordu'da Perşembe Yaylası Festivali Heyecanı

Ordu'nun Aybastı ilçesi, "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" ile şenleniyor. Festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi iş birliğiyle düzenleniyor.

Festivalin İlk Gününde Renkli Gösteriler

Festivalin ilk gününde mehteran takımı ve halk oyunları ekipleri izleyicilere unutulmaz bir gösteri sundu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, festivalin 23-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Beş Gün Boyunca Farklı Etkinlikler

Güler, festival kapsamında farklı etkinliklerin yer alacağını belirterek, "Türkiye'nin en uzun süreli festivali olma özelliği taşıyan bu şenlik, vatandaşlarımızı birbirinden renkli etkinliklerle buluşturacak. 5 gün sürecek festivalde at yarışları, güreş müsabakaları, ödüllü yöresel yarışmalar ve konserler düzenlenecek. Hepsi ve daha fazlasını görmek isteyen vatandaşlarımızı festivale davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Açılış Törenine Yoğun Katılım

İlçe merkezindeki açılış etkinliğine, Aybastı Kaymakam Vekili Halil İbrahim Akın, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, çeşitli siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile birçok vatandaş katılım gösterdi.

Festival boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler için tüm Ordu halkı davetlidir.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesince organize edilen festivalin ilk gününde, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde "917. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali" başladı. Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesince organize edilen festivalin ilk gününde, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu.