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A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

A101 22 Ağustos 2024 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 16:47
A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

A101, Ağustos ayı indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibariyle geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğu, tüketicilere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta A101 marketlerinde hangi indirimli ürünlerin yer alacağına dair tüm detayları sizler için derledik. A101'e 22 Ağustos'ta hangi ürünler geliyor? Hangi ürünlerde indirim var? Tüm bu soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

A101 22 AĞUSTOS 2024 KATALOĞUNDA NELER VAR?

22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibariyle A101 market raflarında yerini alacak olan ürünler, yine tüketicilerin yoğun ilgisini çekecek. Bu hafta, teknolojiden ev gereçlerine, mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimde olacak. Özellikle Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, bu haftanın en dikkat çeken aktüel ürünü olarak öne çıkıyor. 16.990 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak olan bu motorlu bisiklet, elektrikli ulaşım araçları kategorisinde uygun fiyatlı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

VOLTA VSM ELEKTRİKLİ MOTORLU BİSİKLET İLE KONFORLU ULAŞIM

A101'in 22 Ağustos aktüel kataloğunda yer alan Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, şehir içi ulaşımı kolaylaştıran özellikleri ile dikkat çekiyor. Elektrikli motoru sayesinde hem çevre dostu hem de ekonomik bir ulaşım aracı olan bu bisiklet, 16.990 TL fiyatı ile A101 marketlerinde alıcılarını bekliyor. Ulaşımda konfor ve tasarrufu bir arada sunan Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, bu hafta A101 marketlerinde sınırlı stoklarla satışa sunulacak.

TOSHIBA 65" ULTRA HD 4K SMART LED TV İLE EVİNİZDE SİNEMA KEYFİ

A101 22 Ağustos kataloğunda yer alan bir diğer öne çıkan ürün ise Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Led TV. Bu televizyon, 4K çözünürlüğü ve büyük ekranı ile evinizde adeta bir sinema deneyimi yaşatıyor. Özellikle yüksek çözünürlükte film ve dizi izlemeyi sevenler için ideal bir seçenek olan bu ürün, A101 marketlerinde uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Led TV, geniş ekranı ve Smart TV özellikleri ile evde geçirilen zamanı daha keyifli hale getiriyor.

A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

KIWI BUHARLI TEMİZLİK MOP VE ARZUM STARRY EL BLENDER SETİ

Ev temizliğinde pratik çözümler sunan Kiwi Buharlı Temizlik Mop, A101'in 22 Ağustos 2024 kataloğunda yer alıyor. Bu ürün, buharlı temizleme teknolojisi ile hem hijyenik hem de hızlı temizlik sağlıyor. Kiwi Buharlı Temizlik Mop, özellikle ev temizliğinde detaylı temizlik yapmak isteyenler için ideal bir çözüm sunuyor.

Ayrıca, mutfakta pratik yemek hazırlamak isteyenler için Arzum Starry El Blender Seti de bu hafta A101 marketlerinde satışa sunulacak. Arzum markasının kalitesiyle üretilen bu blender seti, yemek hazırlıklarını hızlı ve kolay hale getiriyor. Bu ürün, uygun fiyatı ve kullanışlı özellikleriyle mutfakta işlerinizi kolaylaştıracak.

SAMSUNG MİKRODALGA FIRIN VE HASCEVHER ÇELİK TENCERE SETİ

Mutfakta zamanı verimli kullanmak isteyenler için Samsung Mikrodalga Fırın, A101'in 22 Ağustos kataloğunda dikkat çeken bir diğer ürün. Hızlı ısıtma ve pişirme özellikleri ile mutfakta büyük kolaylık sağlayan bu mikrodalga fırın, A101 marketlerinde uygun fiyatıyla satışa sunulacak. Samsung kalitesiyle üretilen bu fırın, mutfakta zamandan tasarruf etmek isteyenler için mükemmel bir tercih olacak.

Hascevher Çelik Tencere Seti ise mutfağında kaliteli ve dayanıklı ürünler kullanmak isteyenler için ideal bir seçenek. Bu set, uzun ömürlü kullanımı ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 22 Ağustos itibariyle A101 marketlerinde satışa sunulacak olan Hascevher Çelik Tencere Seti, mutfağınıza hem estetik hem de işlevsellik katacak.

A101 MARKETLERİNDE HER HAFTA YENİ AKTÜEL ÜRÜNLER

A101 marketleri, her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmaya devam ediyor. 22 Ağustos 2024 Perşembe günü itibariyle geçerli olacak bu kampanya döneminde de çeşitli ürünlerde cazip indirimler A101 marketlerinde sizleri bekliyor. Teknoloji ürünlerinden ev gereçlerine, mutfak malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok farklı kategoride indirimli ürünler raflarda yerini alacak.

A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun FiyataA101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun FiyataA101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

A101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun FiyataA101 22-28 Ağustos 2024 Aldın Aldın Kataloğu Yayımlandı! A101'de Bu Hafta Samsung Galaxy Watch, Elektrikli Bisiklet ve Fazlası Çok Uygun Fiyata

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