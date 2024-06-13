A101 büyük aktüel indirimi duyurdu! Bu ürünlerde 1 alana 1 bedava!

A101'in 1 Haziran 2024 tarihli Aktüel Hafta Sonu kataloğu, indirimlerin göz alıcı cazibesiyle dolup taşıyor. Bu haftanın öne çıkan kampanyaları, alışveriş severlerde büyük bir heyecan uyandıracak. Her bir ürünün avantajlı fırsatlarını detaylıca inceleme zamanı geldi.

A101'de İndirim Fırtınası: Haziran Ayı Fırsatlarıyla Dolu Katalog!

A101'in 1 Haziran 2024 tarihli katalogları, alışveriş severlere büyük kampanyalar ve kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Aktüel listeler, indirimlerle dolu ve herkesin erişimine açık. Bu haftanın öne çıkan teklifleri arasında; ahir tam yağlı tost peyniri 1 kg, %14 indirimle sadece 189 TL! Çaykur rize turist çayının yarım kilosu, %9'luk bir indirimle 77,50 TL'ye düşüyor. Torku'nun tam yağlı beyaz peyniri 1 kg, %21 indirimle 185 TL'ye inerken, birşah homojenize yoğurt 3 kg, %9 indirimle 97 TL'ye satışa sunuluyor. Kaanlar Trakya'nın tam yağlı beyaz peyniri ise 1 kg için %21 indirimle 155 TL'ye alıcı buluyor.

A101'in hafta sonu kampanyaları, alışveriş severler için temel yiyecek maddeleri ve seçili temizlik ürünlerinde cazip indirimler sunuyor. A101, sadece bir marketten öte, bütçe dostu fiyatlarla kaliteli ürünlerin adresi olmayı başarıyor. İndirim rüzgarına kapılmak isteyenler için bu hafta, Bebelac marka çocuk devam sütü 400 gram paketleri %28 indirimle 249,90 TL'den 179,90 TL'ye düşüyor. Sabah sofralarının olmazsa olmazı Zeo marka siyah zeytinin 1 kilogramlık paketi ise %26 indirimle 155 TL'den 115 TL'ye iniyor. Biber dolgulu ve baharatlı çekirdeksiz yeşil zeytinlerin 400 gram paketleri de %25 indirimle 79,50 TL yerine 59,50 TL'ye satışa sunuluyor. Temizlik kategorisinde ise Cif marka banyo ve mutfak için sprey temizleyici 1 litrelik ürün %29 indirimle 69,50 TL'den 49,50 TL'ye indirilmiş durumda. A101'in 1 Haziran 2024 tarihli kataloglarındaki bu fırsatları kaçırmayın.















