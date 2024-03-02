A101'de böyle indirim bir daha gelmez! Herkesin aradığı o ürün 399 TL'ye raflarda olacak

Türkiye'nin dört bir yanında 12.000'den fazla şubesiyle hizmet veren A101, 29 Şubat'ta müşterilerini sevindirecek bir etkinlikle karşımıza çıkıyor. Bu özel günde, alışveriş tutkunları A101 mağazalarında indirimli teknolojik ürünlere erişebilecekler. Hem ekonomik hem de kaliteli ürünlerle dolu bu etkinlik, alışveriş keyfini doruklara çıkaracak.

A101'in teknoloji tutkunlarına yönelik hazırladığı bu özel gün, her bütçeye uygun seçenekler sunmayı amaçlıyor. 29 Şubat'ta başlayacak etkinlikte, müşteriler kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturacak ve teknolojik ürünlerde avantajlı alışverişin tadını çıkaracaklar.

A101'in bu hafta öne çıkardığı sürpriz ürünlerden biri de ESCAMP 6500 Flat Tiny House. Özel tasarımı ve cazip fiyatıyla dikkat çeken bu ürün, 399.990 TL gibi bir rakamla tüketicilere sunulacak. Minimalist yaşam tarzını benimseyenler için ideal olan Tiny House, konforu ve işlevselliği bir arada sunarak beklentileri karşılıyor.

Türkiye genelinde milyonlarca müşterisi olan A101, 29 Şubat'ta gerçekleştireceği bu özel etkinlikle alışveriş tutkunlarını teknolojiyle buluşturacak. Müşteriler, uygun fiyatlarla kaliteli ürünlere erişmenin keyfini yaşayacaklar.

29 ŞUBAT A101 KATALOĞU









A101'in 29 Şubat etkinliği, teknoloji tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Mağazalarda sunulacak olan indirimli ürünler arasında akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar, televizyonlar ve diğer teknolojik cihazlar bulunacak. Bu sayede, müşteriler ihtiyaçlarına uygun teknolojik ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilecekler. Ayrıca, A101'in geniş mağaza ağı sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki müşteriler, bu özel etkinlikten eşit şekilde faydalanabilecekler.

ESCAMP 6500 Flat Tiny House gibi özel ürünlerin yanı sıra, A101'in teknoloji şöleninde birçok farklı marka ve modelde ürünler de yer alacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen müşteriler, 29 Şubat'ta A101 mağazalarına akın ederek indirimli fiyatlarla kaliteli teknolojik ürünlere sahip olabilecekler. Ayrıca, A101'in müşteri odaklı hizmet anlayışıyla sunacağı avantajlar, alışveriş deneyimini daha da keyifli hale getirecek.