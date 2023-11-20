A101'de muhteşem perşembe indirimi! Beyaz eşya, akıllı TV, pijama takımlarında izdiham yaratacak indirim var
A101, 16 Kasım 2023'te müşterilerinin beğenisine sunulacak aktüel ürünler kataloğunda TV, beyaz eşya ürünleri, elektronik ürün çeşitleri, züccaciye ile tekstil ürünlerinde büyük indirim fırsatı sunuyor. İşte bu hafta A101'de kaçırmak istemeyeceğiniz fırsatlar...
A101 zincir marketleri, her hafta kaliteli ürün çeşitlerini uygun fiyata müşterilerine sunan bir market olarak biliniyor. 16 Kasım 2023 tarihinden itibaren geçerli olan A101 aktüel ürün kataloğu da cazip seçenekler sunuyor. Katalogda yer alan ürünler televizyonlardan ev aletlerine, elektronik ürünlerden cam ürünlere, tekstil ürünlerine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. İşte bu haftanın indirimlerinden bazıları..