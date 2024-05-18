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A101’den ev hanımlarının elinden düşürmeyeceği mutfak gereçleri! A101’de tükenmeden alın

A101 Market mutfak gereçleri indirimi başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.05.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:44
A101’den ev hanımlarının elinden düşürmeyeceği mutfak gereçleri! A101’de tükenmeden alın

A101 Market 16 Mayıs indirimlerini paylaştı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

A101 MARKET 16 MAYIS İNDİRİMLERİ

Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir marketlerin kampanyaları yoğun ilgi görüyor. A101 Market 16 Mayıs indirimlerinde yok yok! Markette indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;

a101 market 16 mayıs indirimleri

Kumsal 6 Parça Tencere Seti 749 TL

Emaye Kek ve Tart Kalıbı 99.90 TL

Paşabahçe 2'li Tuzluk Seti 34.90 TL

Paşabahçe 6'lı Su Bardağı 99.90 TL

Paşabahçe Oval Tabak 49.90 TL

Paşabahçe Tereyağlık 59.90 TL

Kütahya Porselen Bergama Kase 39.90 TL

Kütahya Porselen Sufle Kabı 29.90 TL

Çift Katmanlı Çelik Su Şişesi 279 TL

Borosilikat Renkli Kulplu Kupa 54.90 TL

Borosilikat 6+1 Cam Pipet 24.90 TL

Beslenme Kutusu 69.90 TL

Kapaklı Hamur Leğeni 59.90 TL

Boyalı Matara 49.90 TL

Desenli Kahve Bardağı 11.50 TL

Karma Plastik Ürünler 19.90 TL

Rooc 2'li Renkli Bıçak 34.90 TL

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