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Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

Acun Medya, medya ve eğlence sektöründe, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. En az lise mezunu adayların başvurabileceği bu alım, farklı uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 16:22
Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları

ACUN MEDYA’DAN DEV PERSONEL ALIMI: 2024 YILINDA EN AZ LİSE MEZUNU ÇOK SAYIDA PERSONEL ALINACAK!

Acun Medya, medya ve eğlence sektöründe, çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurdu. 2024 yılında yapılacak olan bu alım, en az lise mezunu adayları kapsıyor. Farklı uzmanlık alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede gerçekleşecek olan personel alımı, Acun Medya tarafından yayımlanan ilanlarda detaylı olarak açıklandı. Başvurular, internet üzerinden kariyer.net sitesi üzerinden alınmaya başladı. İşte Acun Medya personel alımı hakkında merak edilenler!

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ACUN MEDYA PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLAR İÇİN YAPILACAK?

Acun Medya personel alımı, farklı meslek gruplarından çok sayıda personel alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında, döşeme ustası, bilet satış yetkilisi, grafiker, ışık operatörü, ses asistanı, tercüman, ahşap ustası, kaynak ustası, lojistik müdürü gibi pozisyonlar bulunuyor. Bu kadroların başvuru şartları, alım yapılacak kadroya göre değişiyor.

ACUN MEDYA PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

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Acun Medya personel alımı başvuru şartları, alım yapılacak kadroya göre değişiyor. Genel olarak, en az lise mezunu olmak, ilgili alanda deneyimli olmak, iyi seviyede İngilizce bilmek, seyahat engeli bulunmamak, esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış olmak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca, bazı kadrolar için üniversite mezunu olmak, belirli programları kullanabilmek, anadil seviyesinde yabancı dil bilmek gibi özel şartlar da bulunuyor.

ACUN MEDYA PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Acun Medya personel alımı başvuruları, internet üzerinden kariyer.net sitesi üzerinden yapılacak. Adayların, ilgili ilana girerek özgeçmiş oluşturması ve başvuru formunu doldurması gerekiyor. Başvuru süreci, alım yapılacak kadroya göre değişebiliyor. Başvuru sonuçları, Acun Medya tarafından adaylara bildirilecek.

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