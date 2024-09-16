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Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Adalet Bakanlığı, 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacak. Başvuru şartları, tarihleri ve süreç hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 15:47
Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

Adalet Bakanlığı, bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 300 kişilik kadro ile İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Alımlar, ÖSYM aracılığıyla yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenecek. Başvurular, 24 Ekim 2024 tarihinde başlayacak ve adaylar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvurularını yapabilecek. İcra Müdürü ve Yardımcısı pozisyonları için başvuracak adayların belirli şartları karşılamaları gerekmektedir. İşte detaylar…

Adalet Bakanlığı 300 İcra Müdürü ve Yardımcısı Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ VE YARDIMCISI ALIMI BAŞLIYOR

Adalet Bakanlığı, Türkiye genelinde farklı illerde görevlendirilmek üzere 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı yapacağını açıkladı. Alım süreci, yazılı ve sözlü sınavlarla belirlenecek olup, başvurular 24 Ekim 2024 tarihinde başlayacak. Sınavı başarıyla geçen adaylar, Türkiye genelinde Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde görev yapacak.

Bu pozisyonlar için başvuru yapacak adayların bazı önemli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. İşte İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı pozisyonu için aranan başvuru şartları…

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı pozisyonlarına başvuracak adaylar için belirlenmiş başvuru şartları şunlardır:

  1. Türk vatandaşı olmak: Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
  2. Yaş sınırı: Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1989 ve sonrasında doğanlar başvurabilir).
  3. Eğitim durumu: Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu veya Adalet Meslek Eğitimi ön lisans programı mezunu olmak. Ayrıca, yurt dışında eğitim görmüş adayların denklik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
  4. Sağlık durumu: Görev yapmasına engel olabilecek bir akıl hastalığı bulunmamak.
  5. Güvenlik soruşturması: 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince, adayların güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmalıdır.
  6. Ceza durumu: Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış ya da affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkûm olmamak.
  7. Askerlik durumu: Erkek adayların askerlik ile ilgisi bulunmamalı ya da askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş olmalıdır.

Bu şartları sağlayan adaylar, başvurularını belirlenen tarihlerde gerçekleştirebilecekler.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı, 300 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımı için başvuru sürecini 24 Ekim 2024 tarihinde başlatacak. Adaylar, en geç 30 Ekim 2024 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Başvurular, ÖSYM'nin resmi başvuru sistemi olan https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Ayrıca, başvuru yapmayı unutan adaylar için geç başvuru günü 7 Kasım 2024 olarak belirlenmiştir. Ancak geç başvurularda, sınav ücreti daha yüksek olacaktır.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuru sürecinde, adayların başvuru ücretini ödemesi gerekmektedir. Standart başvuru ücreti 950 TL olarak belirlenmiş olup, geç başvuru yapan adaylar ise 1425 TL ücret ödeyeceklerdir.

Başvuru sürecinde adayların, belirlenen tarihlerde hem yazılı hem de sözlü sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir. Yazılı sınavın ardından başarılı olan adaylar sözlü sınava davet edilecek ve başarılı adaylar İcra Müdürü veya İcra Müdür Yardımcısı olarak atanacak.

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