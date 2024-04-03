Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Gelen son dakika haberleri üzerine en az 10 bin seviyelerinde personel alımı yapılırken infaz koruma memuru, zabıta katibi kadrolarında yapılacağı bilgisi verildi. Adalet Bakanlığı ile CTE'nin persone lalımında sona geldiği, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğü öğrenildi. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar haberimizde yer almaktadır.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
Zabıt Kâtibi
Mübaşir
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teknisyen
İşaret Dili Tercümanı
Sağlık memuru
Teknisyen
Şoför
Aşçı
Kaloriferci
İnfaz ve koruma memuru
Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi)
Gemi adamı
Hizmetli
Hemşire
BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?
-TC vatandaşı olmak
-Kamu haklarından yararlanabilmek
-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan suçlardan ötürü affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak
-Askerlikle ilişkisinin bulunmaması
-Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak
-En az lise mezunu olmak
-KPSS'den en az 70 puan almış olmak