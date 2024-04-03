Adalet Bakanlığı 35 bin TL maaşlı personel alımını duyurdu! 81 ilde başvurular açılıyor

Gelen son dakika haberleri üzerine en az 10 bin seviyelerinde personel alımı yapılırken infaz koruma memuru, zabıta katibi kadrolarında yapılacağı bilgisi verildi. Adalet Bakanlığı ile CTE'nin persone lalımında sona geldiği, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüttüğü öğrenildi. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar haberimizde yer almaktadır.



ALIM YAPILACAK KADROLAR

Zabıt Kâtibi

Mübaşir

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Teknisyen

İşaret Dili Tercümanı

Sağlık memuru

Teknisyen

Şoför

Aşçı

Kaloriferci

İnfaz ve koruma memuru

Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi)

Gemi adamı

Hizmetli

Hemşire



BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

-TC vatandaşı olmak

-Kamu haklarından yararlanabilmek

-Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan suçlardan ötürü affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmak

-Askerlikle ilişkisinin bulunmaması

-Güvenlik ve arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almak

-En az lise mezunu olmak

-KPSS'den en az 70 puan almış olmak

