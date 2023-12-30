Adana, Ankara, Adıyaman, İstanbul, İzmir ve diğer illerde şaşırtan veri! Öğrenince ağzınız açık kalacak

TÜİK'in yaşam süresi verileri yayımlandı. Böylece Türkiye genelinde ortalama yaşam süresi belirlendi.

Adana, Ankara, Adıyaman, İstanbul, İzmir ve diğer illerde şaşırtan veri! Öğrenince ağzınız açık kalacak
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TÜİK Raporu Açıklandı: Hangi Şehirlerde Daha Uzun Bir Ömür Mümkün?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yaşam süresi verilerini yayımlayarak Türkiye genelinde ortalama yaşam süresini belirledi. Genel olarak ülkede ortalama yaşam süresi 78,3 yıl olarak kaydedildi. Kadınların yaşam süresi erkeklere göre 5,5 yıl daha fazla; kadınlarda 81,1, erkeklerde ise 75,6 yıl.

Peki, Türkiye'nin en sağlıklı illeri hangileri? İşte ömrün uzun olduğu iller:

kalabalık

Ülkemizin farklı coğrafyalarında insanlar arasında ömür konusunda önemli farklılıklar görülmekte ve bu konuda öne çıkan bazı iller bulunmaktadır. Bu iller arasında dikkat çekenler şunlar: Adana - Ortalama: 78,3, Adıyaman - Ortalama: 77,7, Afyonkarahisar - Ortalama: 79,3, Ağrı - Ortalama: 76,8, Ankara - Ortalama: 79,3, Antalya - Ortalama: 79,7, Artvin - Ortalama: 79,7, Aydın - Ortalama: 78,6, Balıkesir - Ortalama: 78,6, Bilecik - Ortalama: 78,6, Bingöl - Ortalama: 79,2, Bitlis - Ortalama: 77,8, Bolu - Ortalama: 79,5, Burdur - Ortalama: 79,1, Bursa - Ortalama: 78,2, Çanakkale - Ortalama: 78,7, Çankırı - Ortalama: 77,8, Çorum - Ortalama: 78,8, Denizli - Ortalama: 78,5, Diyarbakır - Ortalama: 78,5, Edirne - Ortalama: 77,9, Elazığ - Ortalama: 78,7, Erzincan - Ortalama: 79,6, Erzurum - Ortalama: 77,6, Muğla - Ortalama: 80,7, Gümüşhane - Ortalama: 80,8, Trabzon - Ortalama: 80,3, Tunceli - Ortalama: 80,3, Giresun - Ortalama: 80,0, Bayburt - Ortalama: 79,2, Yalova - Ortalama: 79,2, İstanbul - Ortalama: 79,1, İzmir - Ortalama: 79,0, Sivas - Ortalama: 78,5, Nevşehir - Ortalama: 77,9. Bu illerdeki yaşam süreleri, Türkiye genel ortalamasının üzerinde seyretmekte olup, bölge halkının sağlıklı ve uzun bir ömre sahip olma potansiyelini yansıtmaktadır.

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