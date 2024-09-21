Adana'da 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali Yapılacak

Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin Hazırlıkları Tamamlandı

Adana'da 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Altın Koza Film Festivali için hazırlıklar sona erdi. Festivale katılacak sanatseverler, uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan toplam 130 eseri izleme fırsatı bulacak. Festivalde toplamda 6 farklı kategoride yarışmalar düzenlenecektir.

Festival Programı ve Ayrıntılar

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek. Bu yıl festivalde yarışacak 11 filmden 4'ü Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen bölgelerde gezici sinemayla film gösterimleri gerçekleştirilecek.

Sanatın Gücü ve Toplumsal Etki

Festivalin organizasyonunu yürüten Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, festivalin Türk ve dünya sinemasının köklü etkinliklerinden biri olduğunu belirtti. 25 üniversiteden akademisyen ve öğrencilere davet yapıldığını, 51 ülkeden genç sinemacıların katılım gösterileceğini ifade etti. Timuçin, festivalin güçlü bir yapıda düzenlendiğini vurguladı.

Deprem Bölgesinde Gezici Sinema Uygulamaları

Altın Koza Genel Müdürü Hüseyin Orhan, sanatın iyileştirici gücünü vurgulayarak, Adana'nın kültür ve sanat hayatının ön plana çıktığını belirtti. 6 Şubat depreminden etkilenen illerde yerel sinema etkinliklerine imza atmak istediklerini ve Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Osmaniye gibi şehirlerde gezici sinema gösterimleri yaptıklarını açıkladı. Orhan, "Altın Koza, sadece merkezde değil, ilçelerde ve köylerde de film gösterimleri yapıyor." dedi.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenecek Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak. Altın Koza Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Timuçin, AA muhabirine açıklamada bulundu.