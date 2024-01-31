Boğa burcu 5-11 Şubat 2024 haftalık yorumu: Toplumsal, akademik ve kariyer konuları ön planda

Duygu Demir: Sevgili Boğalar ve Yükselen Boğalar 5-11 Şubat haftalık yorumunuz

Sevgili boğalar ve yükselen boğalar, bu hafta kova ve oğlak burçlarının etkisi altında olacaksınız. Bu da sizin daha çok toplumsal konulara, büyük hedeflerinize, akademik ilgi alanlarınıza yöneleceğiniz anlamına geliyor. Kariyeriniz, itibarınız, aileniz gibi hayatınızın önemli alanları da gündeminizde olacak. Kişisel hayatınızdan çok, genel hayatınızla ilgili konularda kendinizi ifade edeceksiniz. Bazılarınız yurt dışı bağlantıları, ticari faaliyetler, kariyer değişikliği gibi konularla ilgilenecek. Hayatınızda daha büyük değişimler yapmak isteyeceksiniz.

Merkür Kova Burcunda

Pazartesi günü Merkür kova burcuna geçecek ve Kova burcu ile birlikte hareket edecek. Bu da sizin için mesleki anlamda önemli bir dönem başlattığı anlamına geliyor. Çalışanlar için mülakatlar, görüşmeler, başvurular, sunumlar, anlaşmalar gibi konular ön plana çıkacak. Kendinizi ve hayallerinizi anlatmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çalışmayanlar için de toplumdaki itibarınız, girdiğiniz ortamlarda nasıl algılandığınız, sözlerinizin etkisi gibi konular önem kazanacak. Bu hafta kendinize ve hayallerinize odaklanın.

Kova Burcunda Yeni Ay

Cumartesi sabaha karşı kova burcunda yeni ay olacak. Bu yeni ay sert ve beklenmedik etkilere sahip. Son bir buçuk iki yıldır sizi zorlayan, sıkıştıran, baskı altına alan konulardan kurtulmak, yepyeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz. İşinizi, ilişkinizi, yaşam tarzınızı değiştirmek gibi radikal kararlar alabilirsiniz. Eşinizin, partnerinizin, ailenizin sizi kısıtlayan tutumlarına karşı çıkabilir, özgürlüğünüzü ve bağımsızlığınızı ilan edebilirsiniz. Bu yeni ayın yıkıcı etkilerine de dikkat edin. İlişkilerinizi çok fazla zorlamadan, iyi yönetmeye çalışın. Bu süreçte net ve kararlı tavırlarınızla dikkat çekeceksiniz, sevgili boğa burçları.