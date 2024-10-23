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Azize Ceyhun'un Sanatla Dolu Sergisi Viyana'da Açıldı

Azize Ceyhun, Viyana'daki sergisinde özgün sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 00:56
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 01:20
Azize Ceyhun'un Sanatla Dolu Sergisi Viyana'da Açıldı

Viyana'da Sanatseverlerle Buluşma

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, "Alcohol Ink" adlı resim sergisini sanat tutkunlarına tanıttı. Bu sergide, alkol bazlı mürekkep kullanılarak oluşturduğu eserleri beğeniye sundu.

Serginin Açılışı

Viyana'daki Azerbaycan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen serginin açılışına, Büyükelçi Ozan Ceyhun'un yanı sıra, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer, ve çeşitli davetliler katıldılar.

Kültürel İşbirliği

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Leyla Gasimova, serginin açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki dostluk bağlarının her platformda devam ettiğini ifade etti.

Azize Ceyhun’un Eserleri

Azize Ceyhun, eserlerini Viyana'da bulundukları süre içinde yarattığını belirtti. "Alcohol Ink" tekniği hakkında bilgi veren Ceyhun, alkol bazlı mürekkebin bir kimyasal madde ile inceltildiğini ve bu yöntemle fırça ya da benzeri aletler kullanılmadan resimlerin oluşturulduğunu açıkladı. Bu sanatın, Ebru sanatını anımsattığını ama su kullanılmadığını vurguladı.

Teşekkürler

Büyükelçi Ozan Ceyhun, serginin ev sahipliğini üstlenen Azerbaycan Kültür Merkezi yetkililerine ve katılımcılara teşekkür ederek serginin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, "Alcohol Ink" adı verilen, alkol...

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Azize Ceyhun, "Alcohol Ink" adı verilen, alkol bazlı mürekkebin kullanıldığı teknikle yaptığı eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. Viyana'da Azerbaycan Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışına, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun (sağda) ve eşi Azize Ceyhun (solda) katıldı.

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