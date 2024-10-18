Adana'da Gastronomi Treni ile Lezzet Yolculuğu

Adana'da Gastronomi Treni ile Turizm Gezisi Düzenlendi

Adana Valiliği tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali, "Kökleriyle Adana" temasıyla gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Gastronomi Treni ile Belemedik Tabiat Parkı'na özel bir tur düzenlendi.

Etkinliğin Detayları

Kent mutfağını tanıtmak amacıyla hazırlanan etkinlik, müzik eşliğinde Adana Tren Garı'ndan hareket etti. Vali Yavuz Selim Köşger, sosyal medya fenomenleri ve yerel halk katılım gösterdi.

Lezzetlerin Keşfi

Tur sırasında katılımcılar, Belemedik Tabiat Parkı'nda Adana'nın yöresel lezzetlerini tatma fırsatı buldular. Vali Köşger, burada yaptığı konuşmada festivalin katılımcılar için sosyal etkinliklerle zenginleştiğini vurguladı.

Bölgenin Gastronomi Potansiyeli

Köşger, bu yıl festivalde yüksek katılımlar beklediklerini belirterek, "Adana Lezzet Festivali, sadece Adana'nın değil, bölgenin gastronomi merkezi olma yolunda önemli bir işlev üretiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, TEKNOFEST'te 1 milyon 100 bini aşkın ziyaretçi olduğunu anımsatarak, bu festivalde de benzer bir katılım beklediklerini açıkladı.

Tarihi ve Kültürel Zenginlik

Köşger, insanların gezmek için farklı amaçlar güttüğünü dile getirerek, yeni lezzetleri yerinde deneyimlemeye ve keşfetmeye olan ilginin arttığını belirtti. "Burası, kadim bir coğrafya ve Mezopotamya'ya açılan birçok medeniyetin kurulduğu bir bölgedir. Bu bağlamda yerel lezzetler, tarihin derinliklerinden süzülerek gelmiştir," dedi.

Gastronomi Treni'nin Dönüşü

Adana'ya dönen Gastronomi Treni, tarihi Varda Köprüsü'nde kısa bir mola verdi. Katılımcılar burada hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdiler.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen 8. Uluslararası Lezzet Festivali kapsamında hazırlanan "Gastronomi Treni" ile Belemedik Tabiat Parkı'na turizm gezisi yapıldı. Etkinliğe, Vali Yavuz Selim Köşger (sol 2) de katıldı.