Adana'da Gençlerden Başlık Parası Eylemi: 1 Milyon TL Talepleri

Adana'da gençler yüksek başlık taleplerine isyan etti

Eylem Çukurova Caddesi'nde gerçekleşti

Adana'da, kız tarafının talep ettiği yüksek başlık parası nedeniyle evlenemeyen gençler sokaklara çıkarak tepkilerini gösterdi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs, Koza, Anadolu mahallelerinde yaşayan ve ataları Şanlıurfa'dan Adana'ya yerleşen bazı gençler, ellerinde pankartlarla merkezi Anadolu Mahallesi Çukurova Caddesi'ne çıktı.

Gençlerin hazırladığı pankartlarda ‘Kibar Feyzo 50 yıl önce bu günü anlattı’, ‘700 bin TL’den başlayan fiyatlarla başlık parası’, ‘Mal değiliz satılalım’, ‘Başlık parası kalkacak’ yazıları dikkat çekti.

Gençlerin talepleri ve açıklamalar

Ahmet Yüksel (22): Benim gibi nice gençler var, evlenmek isteyip de evlenemiyor. Maddi gücün varsa yaşın önemi yok. Bu devirde her şey paraya bakıyor. Bizim önümüz kapanıyor. Biz mal almıyoruz, araba almıyoruz, ticaret yapmıyoruz. Biz kötü yoldan, haram yoldan kaçıyoruz. Şu an bir kız istemede 500, 600 bin ve 1 milyon TL’yi bulan başlık parası isteniyor. Bu insanlık mı? Bizim önümüzü kapatmayın.

Hamza Yüksel: Bizim Şanlıurfa’da başlık parası, süt parası var. Evlenmek isteyen gençlerden 500 bin TL ile 1 milyon TL arasında para isteniyor. Ben de evlenirken 1 milyondan fazla para verdim. Yetkililerden bu duruma bir çözüm bulmalarını istiyoruz.

Gençler, taleplerin sürdüğü sürece sosyal ve ekonomik nedenlerle evliliklerin engellendiğini belirterek yetkililerden düzenleme veya çözüm beklediklerini açıkladılar.

