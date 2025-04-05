Adana'da Heyecan Verici 'Portakallı Lezzetler Yarışması' Gerçekleşti

Adana'da 'Portakallı Lezzetler Yarışması' Coşkusu

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, bu yıl 'Portakallı Lezzetler Yarışması' düzenlendi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte, yerel şefler şehrin önemli tarım ürünlerinden biri olan narenciyeyi kullanarak çeşitli lezzetler hazırladı.

Kategoriler ve Jüri Değerlendirmesi

Yarışma, 'tatlı-pasta', 'soğuk-sıcak yemekler' ve 'yöresel Adana mutfağı' kategorilerinde yapıldı. Katılımcı şeflerin hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunularak, tariflerin sunumu, görünüşü, lezzeti, kokusu ve kıvamı gibi kriterlerle değerlendirildi. Dereceye giren şefler ise ödüllerle onurlandırıldı.

Yöresel Lezzetler ve Eğlence

Etkinlikte yer alan kostümlü mankenler, 'Portakallı Lezzetler Yarışması'na renk katarken, Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceği de sergilendi. Ayrıca, Almanya'dan gelen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin 'Avrupa Bandosu' etkinlikte konser verdi. Yabancı şarkıların yanı sıra, geleneksel 'Adana Köprü Başı' şarkısını da seslendiren grup, konuklara keyifli anlar yaşattı.

Etkinliklerin Zenginliği

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliklerin oldukça coşkulu geçtiğini belirtti. Bozkurt, “Bu yıl daha fazla katılım var gibi görünüyor. 100’ün üzerinde etkinlik gerçekleştireceğiz.” diyerek mutlulukla karşılandı.

Dünya Çocukları Teması

Karnavalın bu yıl 'Dünya Çocukları' temasıyla düzenlendiğine dikkat çeken Bozkurt, “Çocuklar için çok fazla etkinlik var. Yabancı grupların katılımı, bizleri oldukça mutlu ediyor. Herkesi sokaklarda güzel görüntüler bekliyor.” şeklinde konuştu.

Final Günü 13 Nisan

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye Kültür Yolu Festivali' çerçevesindeki bu karnaval, 13 Nisan'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde yapıldı. Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nda, Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceği de sergilendi.

Adana'da devam eden 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında "Portakallı Lezzetler Yarışması" gerçekleştirildi. Merkez Yüreğir ilçesindeki bir otelde düzenlenen yarışma, "tatlı-pasta", "soğuk-sıcak yemekler" ve "yöresel Adana mutfağı" kategorilerinde yapıldı. Yarışmaya katılan şeflerin kentin önemli tarım ürünlerinden narenciyeyle hazırladığı yiyecekler, jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Kostüm giyen mankenlerin yürüyüşle renk kattığı "Portakallı Lezzetler Yarışması"nda, Adana'nın öne çıkan 42 yöresel yiyeceği de sergilendi.