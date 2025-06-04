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Adana'da Huzurevinde Tanışan Çift Evlendi

Adana'nın Çukurova ilçesindeki huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ve Sultan Semra Derse, düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 22:03
Adana'da Huzurevinde Tanışan Çift Evlendi

Adana'da Huzurevinde Çiçek Açan Aşk

Adana'nın Çukurova ilçesinde, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi'nde kalan iki sakin, hayatlarını birleştirdi. 65 yaşındaki Mustafa Demirbaş ile 75 yaşındaki Sultan Semra Derse, huzurevinde tanışarak arkadaşlığa adım attılar.

Arkadaşlıktan Aşka

Tanıştıkları günden kısa bir süre içinde sevgiye dönüşen arkadaşlıkları, evlilik ile taçlandı. Çift, gerekli başvuruları yaparak huzurevinde nikah işlemlerine başladı.

Duğanın Coşkusu

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ve kurum personelinin desteğiyle gerçekleştirilen tören, huzurevinde büyük bir coşkuyla yapıldı. İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıydığı nikahın şahitliğini Vali Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger, AK Parti Adana Milletvekili Faruk Aytek, Gökboğa, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Cemal Akın ve huzurevi sakinlerinden Neriman Aşarsoylu yaptı.

Tören Sonrası Eğlence

Çift, nikah için "evet" dedikten sonra Vali Köşger, evlilik cüzdanını Sultan Semra Demirbaş'a takdim etti. Törenin ardından, Demirbaş çifti ilk danslarını yaparak, huzurevi arkadaşlarıyla birlikte müzik eşliğinde eğlenmeyi sürdürdü.

Aşkın İkinci Baharı

Mutluluklarını dile getiren Mustafa Demirbaş, gazeticilere yaptığı açıklamada, "Birbirimize aşık olduk. Gençler birbirlerini tanısın, severek evlensinler. Şimdi ikinci baharımı yaşıyorum, çok mutluyum." dedi.

Bu özel gün, sadece bir evlilik değil, aynı zamanda aşkın her yaşta yeniden filizlenebileceğinin güzel bir örneği oldu.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra...

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra...

Adana'nın Çukurova ilçesinde kaldıkları huzurevinde tanışan Mustafa Demirbaş ile Sultan Semra Derse, düzenlenen törenle evlendi.

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