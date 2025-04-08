DOLAR
38,01 0,05%
EURO
41,52 0,13%
ALTIN
3.683,05 -1,08%
BITCOIN
3.039.531,77 -1,39%

Adana'da Picasso Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Adana'da 'Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir' sergisi, sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 17:24
Adana'da Picasso Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Adana'da Picasso Rüzgarı Esiyor

Adana, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi, sanatseverleri büyülemeye devam ediyor. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan Adana Müze Kompleksi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Pablo Picasso'nun Eserleriyle Tanışın

Sergi, ünlü ressam Pablo Picasso'nun farklı tekniklerle ürettiği toplam 50 eseri içeriyor. Ziyaretçiler, Picasso'nun sanat yolculuğunu ve yaşamının pek çok yönünü keşfetme fırsatı buluyor. Ayrıca, sergi süresince sanatçı hakkında düzenli olarak bilgilendirmeler yapılıyor.

Ziyaretçilerin Yorumları

Sergiyi ziyaret eden Aliye Ağca, eserleri incelerken hissettiği heyecanı dile getirdi. Ağca, "Ben de karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapıyorum. Avrupa'da birçok ünlü sergi gezdim ama kendi memleketimde Picasso'nun eserlerini görmek çok heyecan verici. İlk yaptığı resimlerden sonrasını görmek, onun gelişimini de ortaya koyuyor. Adana zaten sanata düşkün bir şehir," şeklinde konuştu.

Sergi Ne Zaman Bitiyor?

Sergi, 13 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Picasso hayranları ve sanatseverler için kaçırılmaması gereken bu sergi, Adana'nın kültürel zenginliğine de katkıda bulunuyor.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir"...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir"...

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta 'Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar' Projesi Tanıtıldı
2
Adana'da Picasso Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
3
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde 'Sabahçı Kahvesi' Enstalasyonu Devam Ediyor
4
Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!
5
İŞKUR 18-55 yaş arası devlet işçisi alımı yapacak! Bu şartlara uyanlar hemen işe alınacak
6
22-28 Ocak İkizler burcu bu hafta dolunayın etkisiyle aşk ve kariyerde neler olacak?
7
Gaziantepliler kahvaltıda eksik etmiyor! Yeşil zeytinli nefis börek tarifini denemeyen pişman oluyor

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!