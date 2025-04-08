Adana'da Picasso Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Adana'da Picasso Rüzgarı Esiyor

Adana, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde sanat dolu bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi, sanatseverleri büyülemeye devam ediyor. Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan Adana Müze Kompleksi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Pablo Picasso'nun Eserleriyle Tanışın

Sergi, ünlü ressam Pablo Picasso'nun farklı tekniklerle ürettiği toplam 50 eseri içeriyor. Ziyaretçiler, Picasso'nun sanat yolculuğunu ve yaşamının pek çok yönünü keşfetme fırsatı buluyor. Ayrıca, sergi süresince sanatçı hakkında düzenli olarak bilgilendirmeler yapılıyor.

Ziyaretçilerin Yorumları

Sergiyi ziyaret eden Aliye Ağca, eserleri incelerken hissettiği heyecanı dile getirdi. Ağca, "Ben de karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapıyorum. Avrupa'da birçok ünlü sergi gezdim ama kendi memleketimde Picasso'nun eserlerini görmek çok heyecan verici. İlk yaptığı resimlerden sonrasını görmek, onun gelişimini de ortaya koyuyor. Adana zaten sanata düşkün bir şehir," şeklinde konuştu.

Sergi Ne Zaman Bitiyor?

Sergi, 13 Nisan 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Picasso hayranları ve sanatseverler için kaçırılmaması gereken bu sergi, Adana'nın kültürel zenginliğine de katkıda bulunuyor.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.