Adana'da sağanak: Suya gömülen servis aracındaki yolcular merdivenle kurtarıldı

Adana'da etkili sağanakta Sarıçam ve Seyhan'da evleri su bastı; Sarıçam'da suya gömülen servis aracındaki vatandaşlar itfaiye tarafından merdivenle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 17:59
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:15
Adana'da etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Sarıçam ve Seyhan ilçelerinde birçok ev suyla doldu, yetkililer ve ekipler sahada çalışma yürüttü.

İtfaiye müdahalesi ve kurtarma

Su baskını oluşan yerlerde itfaiye ekipleri suları tahliye etti. İlçeye bağlı bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Sarıçam ilçesinde sağanak sırasında bir servis aracı suya gömüldü; araçta mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle kurtarıldı.

Yağmura rağmen oyun

Öte yandan Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kıraathanede, şiddetli sağanak yağışa rağmen vatandaşların oyun oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

