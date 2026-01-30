Adana'da Sağanak: Cadde ve Sokaklar Göle Döndü, Araçlar Mahsur

Şiddetli yağış kent yaşamını olumsuz etkiledi

Adana'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde cadde ve sokakları göle çevirdi. Birçok apartmanın bahçesi ve bodrum katları suyla doldu.

Suyun içinde ilerleyemeyen araçlarda vatandaşlar mahsur kaldı. Kentte dün geceden beri devam eden sağanak, yaygın su baskınlarına neden oldu.

Merkez Sarıçam ilçesinde birçok binanın bahçesi ve bodrum katları su bastı. Çarkıpare Mahallesi'nde yolda ilerlerken su birikintisinde mahsur kalan bir vatandaş, çocuğunu kucaklayarak araçtan çıktı.

İlçeye bağlı Kılıçlı Mahallesi'nde ise yolda seyreden otomobil, biriken suda devam edemeyerek yan yattı.

Bazı ev ve iş yerlerini de su basan kentte yağış etkisini sürdürüyor.

