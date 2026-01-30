Muş’ta Besiciler Söğüt Dallarını Alternatif Yeme Dönüştürdü

Kışın yükselen yem maliyetine yerel çözüm: Budanan söğüt dalları

Muş’ta küçükbaş hayvan yetiştiricileri, artan yem fiyatlarına karşı çözümü söğüt ağaçlarında buldu. Budanan söğüt dalları hem hayvanları besliyor hem de saman ve arpa maliyetini azaltıyor.

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden biri olan Muş’ta, besiciler kış aylarında yükselen yem fiyatlarına karşı pratik alternatifler geliştiriyor. Kar üzerinde hayvanlarını beslemekte zorlanan üreticiler, kendi arazilerindeki söğüt ağaçlarını budayarak dalları küçükbaş hayvanlarına veriyor.

Besiciler sabah saatlerinde hayvanlara saman ve arpa verirken, günün ilerleyen saatlerinde budadıkları söğüt dallarını yem olarak kullanıyor. Lif açısından zengin olan söğüt dalları, küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketiliyor ve üreticilerin yem giderlerinde tasarruf sağlıyor.

Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak hayvanlarını besleyen genç besici İsmail Güngör, uygulamanın ekonomik ve pratik olduğunu belirtti. Güngör, özellikle kış aylarında saman ve arpanın kilo fiyatının 15 TL’yi geçtiğini, ayrıca saman ve arpanın ton fiyatının 15 bini geçtiğini söyledi.

Güngör, "Ayrancı köyünde hayvancılık yapıyoruz. Burada babama yardım ediyorum. Saman ve arpanın tonu 15 bini geçmiş. Biz de saman ve arpadan tasarruf etmek için söğüt dallarını getiriyoruz. Günde söğüt dallarını getirip keçilere veriyoruz. Günde 3 defa söğüt dallarını ve buğdayı getirip hayvanlara veriyoruz. Ağaçlara çıkmak ne kadar zor olsa bile biz bu işi severek yapıyoruz. Keçilerimiz doğum yapmak üzere. Doğumdan önce keçilerimizi iyi beslemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Günde üç defa keçilerimize saman, arpa ve söğüt dalı veriyoruz. Söğüt dalı bizim için alternatif bir yem oldu" dedi.

