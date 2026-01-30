Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı: Yol göle döndü

Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağmurun ardından lüks villaların bulunduğu bölgede su baskını yaşandı. Villalara giden yol tamamen su altında kaldı ve araç trafiğine kapatıldı.

Yollar göle döndü, ulaşım kesildi

Yağışın ardından yolun göle dönmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı vatandaşlar ne evlerine girebildi ne de evlerinden çıkabildi. İki villayı su bastı, dört villanın ise zemin katlarına su girdi. Rögarların taşması bölgedeki olumsuzlukların her yağışta tekrarlandığı eleştirisini beraberinde getirdi.

Vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor

Yetkililerden kalıcı çözüm bekleyen vatandaşlar, yolun alçak kotta olması nedeniyle suyun sürekli bu noktada biriktiğini ifade etti.

"Her Yağışta Aynı Manzara"

Süleyman Öztürk, "Burada yolun mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda yol tamamen kapandı, her yer taştı. Rögarların tamamı doldu, her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol alçakta olduğu için su sürekli burayı basıyor ve geçiş yapamıyoruz. İki villayı su bastı, yerde bulunan dört villaya da su girdi. Kalıcı çözüm olarak yolun baştan sona düzgün şekilde yapılması şart" dedi.

EDİRNE’DE LÜKS VİLLALARI SU BASTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI