Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı: Yol göle döndü

Edirne'de sağanak sonrası lüks villalar su altında kaldı; yol göle döndü, iki villa tamamen, dört villanın zemin katı sulara kapıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:59
Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı: Yol göle döndü

Edirne'de milyonluk villalar sular altında kaldı

Edirne'de etkili olan sağanak yağmurun ardından lüks villaların bulunduğu bölgede su baskını yaşandı. Villalara giden yol tamamen su altında kaldı ve araç trafiğine kapatıldı.

Yollar göle döndü, ulaşım kesildi

Yağışın ardından yolun göle dönmesi nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bazı vatandaşlar ne evlerine girebildi ne de evlerinden çıkabildi. İki villayı su bastı, dört villanın ise zemin katlarına su girdi. Rögarların taşması bölgedeki olumsuzlukların her yağışta tekrarlandığı eleştirisini beraberinde getirdi.

Vatandaşlar kalıcı çözüm bekliyor

Yetkililerden kalıcı çözüm bekleyen vatandaşlar, yolun alçak kotta olması nedeniyle suyun sürekli bu noktada biriktiğini ifade etti.

"Her Yağışta Aynı Manzara"

Süleyman Öztürk, "Burada yolun mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Şu anda yol tamamen kapandı, her yer taştı. Rögarların tamamı doldu, her yağışta aynı manzarayı yaşıyoruz. Yol alçakta olduğu için su sürekli burayı basıyor ve geçiş yapamıyoruz. İki villayı su bastı, yerde bulunan dört villaya da su girdi. Kalıcı çözüm olarak yolun baştan sona düzgün şekilde yapılması şart" dedi.

EDİRNE’DE LÜKS VİLLALARI SU BASTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

EDİRNE’DE LÜKS VİLLALARI SU BASTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

EDİRNE’DE LÜKS VİLLALARI SU BASTI, YOL ULAŞIMA KAPANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında
2
Başiskele’de üstyapı çalışmaları hızlandı
3
Tunceli'de Motokuryelere ve Kış Lastiği Olmayan Araçlara Trafik Yasağı
4
Alman Anna Lambertz Amasya'da Müslüman Oldu
5
ETSO Ocak Toplantısı: Çin Teması, Güney Kore'ye İhracat ve Gençlik Projeleri
6
Ebru Kırışık: "Yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır"
7
Başkan Kazım Arslan'dan Yozgat'ta Su Tasarrufu Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları