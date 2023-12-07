Haberler

Yaşam

Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak

Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak MGM tarafından son dakika uyarıları yapılırken batıda yağmur ve doğuda ise kar beklentisi oluştu. Ülkenin genelinde hava sıcaklıklarda düşüşler yaşanması tahmin edildi.