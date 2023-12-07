Adana, Gaziantep, Muğla, Eskişehir, Konya, Mardin, Kayseri eyvah ki ne eyvah! Artık resmen başlıyor, bu kez durmayacak
MGM tarafından son dakika uyarıları yapılırken batıda yağmur ve doğuda ise kar beklentisi oluştu. Ülkenin genelinde hava sıcaklıklarda düşüşler yaşanması tahmin edildi.
Meteoroloji 5 günlük hava tahminini yayınlarken yurdun büyük kesiminde yağışlar etkili olurken Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyılarında yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi. Yağışların Hatay çevreleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu Erzurum, Muş çevrelerinde yerel olarak pus ve sis görüntüsü oluştu.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Bursa 14°C
Edirne 9°C
İstanbul 13°C
Kocaeli 13°C
EGE BÖLGESİ
Afyonkarahisar 14°C
Denizli 18°C
İzmir 18°C
Muğla 18°C
AKDENİZ BÖLGESİ
Adana 24°C
Antalya 24°C
Burdur 16°C
Mersin 24°C
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara 13°C
Çankırı 12°C
Eskişehir 12°C
Konya 13°C
BATI KARADENİZ
Bolu 13°C
Düzce 13°C
Kastamonu 12°C
Zonguldak 13°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Rize 16°C
Samsun 14°C
Tokat 14°C
Trabzon 15°C
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzurum 5°C
Hakkari 11°C
Malatya 6°C
Van 11°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Diyarbakır 14°C
Gaziantep 16°C
Mardin 17°C
Siirt 17°C