Adıyaman'da 4 Tarımsal Projenin Protokolü İmzalandı

Protokol töreni ve hedefler

Bereketli topraklarıyla tarımın önemli merkezlerinden biri olan Adıyaman’da, üreticilerin desteklenmesi ve tarımsal kalkınmanın güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan dört projenin protokolü düzenlenen törenle imza altına alındı.

Valilik İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek projeler; ürünlerin kalite ve veriminin artırılması, üreticilerin desteklenmesi, kırsalda yaşamın güçlendirilmesi ve köyden kente göçün azaltılması hedeflerine hizmet edecek.

İmzalar ve proje başlıkları

Protokol, Vali Osman Varolun himayelerinde, Vali Yardımcısı/ İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan arasında imzalandı. İmzalanan projeler şunlar:

"Adıyaman’da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması"

"Fiğ Ekimi ile Çelikhan’da Hayvancılığa Teşvik"

"Adıyaman İli Arıcılık Proje Faaliyetlerinin Geliştirilmesi"

"Adıyaman Fırınlarında Hijyenik şartların Artırılması"

Dağıtılacak destekler

Yeni tarımsal üretim modeline uygun, kontrollü ve planlı tarım uygulamalarıyla üretimde verimin ve üreticilerin gelirinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi tarafından temin edilen destekler şöyle:

15 bin adet zeytin fidanı, bin 500 adet arılı kovan, 2 bin 550 adet hamur pasası, 369 adet koruyucu elbise, 369 paket hijyenik malzeme ve 2 ton fiğ tohumu üreticilere dağıtılacak.

Yetkililerin vurguları

Yetkililer, üretime değer katan çiftçinin ve üreticinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, tarımı büyütmeye, üretimi çeşitlendirmeye ve bereketi artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

İmzalanan projelerin Adıyaman’a, çiftçilere, üreticilere ve tüm vatandaşlara hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunuldu.

BEREKETLİ TOPRAKLARIYLA TARIMIN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ OLAN ADIYAMAN’DA, ÜRETİCİLERİN DESTEKLENMESİ VE TARIMSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN 4 PROJENİN PROTOKOLÜ İMZALANDI.