Adıyaman'da Eğriçay Köprüsü Yenileme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Vali Osman Varol sahada inceleme yaptı

Adıyaman merkezde bulunan ve yenilenen Eğriçay Köprüsü şantiye alanında inceleme çalışmaları yapıldı.

Vali Osman Varol, şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Eğriçay Köprüsü’nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulması planlanan Eğriçay Köprüsü’nün, tamamlandığında kent içi trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.

Vali Varol, projenin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını ifade ederek, yapılan yatırımın Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

