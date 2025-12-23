DOLAR
Adıyaman'da Eğriçay Köprüsü Yenileme Çalışmaları Sona Yaklaşıyor

Adıyaman'da yenilenen Eğriçay Köprüsü şantiyesinde inceleme yapıldı. Vali Osman Varol çalışmalar hakkında bilgi aldı; köprünün kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:51
Vali Osman Varol sahada inceleme yaptı

Adıyaman merkezde bulunan ve yenilenen Eğriçay Köprüsü şantiye alanında inceleme çalışmaları yapıldı.

Vali Osman Varol, şehir içi ulaşımın önemli arterlerinden biri olan Eğriçay Köprüsü’nde yürütülen yenileme çalışmalarını yerinde inceledi ve devam eden çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

Yenileme çalışmalarında sona yaklaşılan ve önümüzdeki günlerde hizmete sunulması planlanan Eğriçay Köprüsü’nün, tamamlandığında kent içi trafik akışını rahatlatmasının yanı sıra vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım imkanı sunacağı belirtildi.

Vali Varol, projenin kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını ifade ederek, yapılan yatırımın Adıyaman’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

