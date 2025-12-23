KBÜ'lü Gençler 500 Çam Fıstığı Fidanını Toprakla Buluşturdu

Genç Ellerle Yeşeren Gelecek projesiyle çevre ve sürdürülebilirlik hedeflendi

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği proje kapsamında, 250 gönüllü gencin katılımıyla 500 çam fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu.

Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında hayata geçirilen Genç Ellerle Yeşeren Gelecek isimli projede gençler, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefiyle bir araya geldi. Projenin koordinatörlüğünü, Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Gönüllülük Çalışmaları dersi öğretim elemanı Dr. Özcan Büyükgenç üstlendi.

Fidan dikim etkinliği Kılavuzlar mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt ve KBÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu de katıldı.

Her Fidan, Geleceğe Bir Umuttur sloganıyla düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler fidanlara can suyu verdi; program sonunda çevre temizliği yaparak doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirdi.

