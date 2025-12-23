KBÜ Belgeseli 'Gün Hep Gece' UAFF'de 'Övgüye Değer' Ödülü Aldı

Karabük Üniversitesi öğrencilerinden uluslararası başarı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri tarafından hazırlanan 'Gün Hep Gece' adlı belgesel, 2. Uluslararası Afet Film Festivali (UAFF)nde "Övgüye Değer Belgesel Film" ödülüne layık görüldü.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği tarafından 18-21 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara’da düzenlendi. Etkinliğe 114 ülkeden çok sayıda başvuru yapıldı.

Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi öğrencileri Melisa Yıldız, Sümeyye Erdoğan, Yağmur Kaya, Senanur Gündüz, Berat Aktoğ ve Kenan Kuliev tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Musa Ak danışmanlığında hazırlanan belgesel; Zonguldak’ta yaşayan maden işçilerinin zorlu yaşam şartlarını ekrana taşıyor ve profesyonel yapımların yer aldığı seçkide ödül kazandı.

Festivalin ödül töreni Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Film gösterimleri Ankara Kült Kavaklıdere Kültür Merkezinde yapılırken, söyleşi ve atölye çalışmaları Ankara Kent Konseyi binasında düzenlendi.

Öte yandan festivalin ön eleme jürilerinde de Karabük Üniversitesi akademisyenleri görev aldı. Uluslararası Uzun Metraj Yarışması ön jürisinde Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bedirhan Karakurluk, Uluslararası Belgesel Film Yarışması ön jürisinde ise Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Serdar Sabuncu yer aldı.

Uluslararası belgesel film yarışmasının ana jürisinde ise yönetmen Koray Demir, Prof. Dr. Nihan G. Işıkman, yönetmen Hacer Koç Yıldız, Muhammed Sabit Yakar ve yönetmen Kadir Uluç bulundu.

