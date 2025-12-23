Karabük'te Ücretsiz Yüzme ve Sinema Etkinlikleri

Karabük'te çocuklara ücretsiz yüzme ve sinema etkinlikleri sürüyor

Karabük Belediyesi tarafından çocukların sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler aralıksız devam ediyor. Etkinlikler, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği kapsamında gerçekleştiriliyor.

Program detayları

Program çerçevesinde 8-13 yaş arası çocuklara yönelik yüzme kursları, alanında uzman eğitmenler eşliğinde belirlenen programa göre sürdürülüyor. Ayrıca 4 yaş grubundaki çocuklara yönelik sinema etkinlikleri de ücretsiz olarak sunuluyor.

Etkinliklerle, çocukların hem fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi hem de sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, etkinliklerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle yürüttüğümüz iş birliği sayesinde, çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan faaliyetleri Karabük’te yaygınlaştırıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Yetkililer, ücretsiz yüzme kursları ve sinema etkinlikleri için kayıtların devam ettiği bilgisini paylaştı.

