DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,61 -0,48%
ALTIN
6.134,36 -0,5%
BITCOIN
3.716.046,58 1,82%

Karabük'te 2025'te Rekor Altyapı Hamlesi: 353 km Asfalt, 530 bin 850 Ton Agrega

Cem Şahin, 2025'te Karabük İl Özel İdaresi'nin 530 bin 850 ton agrega, 220 bin ton BSK üretimi ve 353 km asfaltla Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:01
Karabük'te 2025'te Rekor Altyapı Hamlesi: 353 km Asfalt, 530 bin 850 Ton Agrega

Karabük'te 2025'te Rekor Altyapı Hamlesi: 353 km Asfalt, 530 bin 850 Ton Agrega

Cem Şahin: "İl Özel İdaremiz Türkiye’de örnek gösterilecek performans ortaya koymuştur"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 2025 yılı boyunca Karabük'te altyapı ve yol yatırımlarında rekor seviyelere ulaşıldığını açıkladı.

Şahin, İl Özel İdaresi bünyesindeki taş ocaklarında toplam 530 bin 850 ton altyapı ve agrega üretimi yapıldığını; asfalt plentlerinde ise 220 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) üretildiğini bildirdi. Karabük genelinde toplam 353 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi.

Şahin, elde edilen rakamların Karabük için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, "2025 yılı, Karabük’ümüz için altyapı ve ulaşım alanında adeta bir atılım yılı olmuştur. Ortaya çıkan tablo, güçlü bir siyasi iradenin, doğru planlamanın ve sahada gece gündüz çalışan ekiplerin ortak başarısıdır. İl Özel İdaremiz, yalnızca Karabük’te değil ülke genelinde de örnek gösterilecek bir performans ortaya koymuştur" dedi.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, İl Özel İdaremizin tüm yöneticilerine ve sahada alın teri döken personelimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yatırımların doğrudan vatandaşın yaşamına dokunduğunu belirterek, "353 kilometrelik asfalt serimi, sadece rakamdan ibaret değildir. Bu çalışmalar; köylerimizle şehir merkezleri arasındaki mesafeyi kısaltan, üretimi ve sosyal hayatı güçlendiren çok kıymetli hizmetlerdir. Karabük’te ‘yol medeniyettir’ anlayışı sahada somut karşılığını bulmuştur." dedi.

KARABÜK’TE 2025 YILI BOYUNCA ALTYAPI VE YOL YATIRIMLARINDA REKOR SEVİYELERE ULAŞILDIĞINI BELİRTEN...

KARABÜK’TE 2025 YILI BOYUNCA ALTYAPI VE YOL YATIRIMLARINDA REKOR SEVİYELERE ULAŞILDIĞINI BELİRTEN AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, ORTAYA KONULAN PERFORMANSIN KARABÜK’Ü TÜRKİYE GENELİNDE ÖRNEK KONUMA TAŞIDIĞINI İFADE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı
2
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
3
Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi
4
Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehadetinin 8. Yılında Erzincan'da Anıldı
5
Isparta'da 85 Yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 Yıllık Evi Güvenli Yuva Oldu
6
Düzce Belediyesi'nden 'Bir Bot, Bir Mont' Kampanyası: 2 Bin Bot ve Mont İhtiyaç Sahiplerine
7
Kastamonu'da 222 Kişiye 33 Milyon 300 Bin TL Evlilik Kredisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi