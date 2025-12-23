Karabük'te 2025'te Rekor Altyapı Hamlesi: 353 km Asfalt, 530 bin 850 Ton Agrega

Cem Şahin: "İl Özel İdaremiz Türkiye’de örnek gösterilecek performans ortaya koymuştur"

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 2025 yılı boyunca Karabük'te altyapı ve yol yatırımlarında rekor seviyelere ulaşıldığını açıkladı.

Şahin, İl Özel İdaresi bünyesindeki taş ocaklarında toplam 530 bin 850 ton altyapı ve agrega üretimi yapıldığını; asfalt plentlerinde ise 220 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) üretildiğini bildirdi. Karabük genelinde toplam 353 kilometre asfalt serimi gerçekleştirildi.

Şahin, elde edilen rakamların Karabük için bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaparak, "2025 yılı, Karabük’ümüz için altyapı ve ulaşım alanında adeta bir atılım yılı olmuştur. Ortaya çıkan tablo, güçlü bir siyasi iradenin, doğru planlamanın ve sahada gece gündüz çalışan ekiplerin ortak başarısıdır. İl Özel İdaremiz, yalnızca Karabük’te değil ülke genelinde de örnek gösterilecek bir performans ortaya koymuştur" dedi.

Başarıda emeği geçenlere teşekkür eden Şahin, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, İl Özel İdaremizin tüm yöneticilerine ve sahada alın teri döken personelimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise yatırımların doğrudan vatandaşın yaşamına dokunduğunu belirterek, "353 kilometrelik asfalt serimi, sadece rakamdan ibaret değildir. Bu çalışmalar; köylerimizle şehir merkezleri arasındaki mesafeyi kısaltan, üretimi ve sosyal hayatı güçlendiren çok kıymetli hizmetlerdir. Karabük’te ‘yol medeniyettir’ anlayışı sahada somut karşılığını bulmuştur." dedi.

KARABÜK’TE 2025 YILI BOYUNCA ALTYAPI VE YOL YATIRIMLARINDA REKOR SEVİYELERE ULAŞILDIĞINI BELİRTEN AK PARTİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI VE KARABÜK MİLLETVEKİLİ CEM ŞAHİN, ORTAYA KONULAN PERFORMANSIN KARABÜK’Ü TÜRKİYE GENELİNDE ÖRNEK KONUMA TAŞIDIĞINI İFADE ETTİ.