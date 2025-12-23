TOBB Teknik Bilimler MYO'ya KTSO ve Milli Eğitim'den Sanayi Odaklı Ziyaret

KTSO, İl Milli Eğitim ve KARORSAN Heyeti TOBB Teknik Bilimler MYO’da

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO), İl Milli Eğitim ve Organize Sanayi Bölgesi temsilcilerinden oluşan heyet, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO)’nu yerinde ziyaret ederek uygulamalı ve sanayiyle entegre eğitim modellerini inceledi.

Ziyarette KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ile Karabük Organize Sanayi Bölgesi (KARORSAN) yetkilileri yer aldı. Heyeti MYO Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya karşıladı.

Hedef: Nitelikli Ara Eleman ve Sanayiye Doğrudan Katkı

Ziyaret kapsamında, ülke ekonomisinin rekabet gücü ve istihdam yapısını doğrudan etkileyen nitelikli ara eleman yetiştirilmesi konusu ele alındı. Heyet, meslek liselerinden mezun öğrencilerin ön lisans eğitiminde TOBB Teknik Bilimler MYO’yu tercih etmelerinin önemine dikkat çekti.

MYO’nun güçlü akademik kadrosu ve fiziki imkânlarıyla meslek liseleri ve öğrencilere eğitim-öğretim sürecinde destek sunabileceği; bu iş birliğiyle sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün doğrudan sanayiye entegre edilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Akademik Yapı ve Uygulamalı Eğitim İncelemesi

Heyet, 7 bölüm ve 13 programda yaklaşık 2 bin 300 öğrenciye eğitim verilen meslek yüksekokulunda yürütülen çalışmalar hakkında akademik personelden detaylı bilgi aldı. İncelemelerde, MYO’nun sanayi ile entegre, üretime yönelik ve uygulamalı eğitim anlayışıyla faaliyet gösterdiği; yapılacak yeni iş birlikleriyle bu yapının güçlendirileceği kaydedildi.

Atölye ve Laboratuvar Ziyaretleri

Otomotiv atölyesinde motor, aktarma organları ve araç sistemlerine yönelik uygulamalı eğitimler; inşaat, ulaştırma ve trafik hizmetleri atölyesinde temel inşaat uygulamaları ile ulaştırma altyapılarına yönelik çalışmalar incelendi. Kaynak atölyesinde gaz altı kaynağı ve diğer kaynak tekniklerine ilişkin eğitimler değerlendirildi.

Makine atölyesinde torna, freze ve CNC tezgâhlarıyla imalat süreçlerine yönelik uygulamalı eğitimler; temel imalat işlemleri atölyesinde ölçme, kesme, şekillendirme ve montaj çalışmaları hakkında bilgi alındı. Oto elektrik elektronik laboratuvarında araçların elektrik ve elektronik sistemlerine yönelik arıza tespiti ve onarım uygulamaları gösterildi.

Pano ve tesisat atölyesinde elektrik panosu montajı ve tesisat kurulumları; elektronik laboratuvarında devre kurulumları ve ölçüm-analiz çalışmaları; elektromekanik taşıyıcılar laboratuvarında asansör ve benzeri sistemlere yönelik uygulamalar ziyaret edildi. Elektromekanik kumanda sistemleri laboratuvarında motor kontrol ve otomasyon eğitimleri de incelendi.

İklimlendirme ve soğutma laboratuvarında ısıtma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerine yönelik uygulamalı eğitimler; sanal gerçeklik ve simülasyon laboratuvarında öğrencilerin üretim ve iş süreçlerini güvenli ortamda deneyimleme imkânı; hidrolik ve pnömatik laboratuvarında ise endüstriyel uygulamalara yönelik eğitimler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Değerlendirme

Ziyaretin ardından açıklama yapan Fatih Çapraz, TOBB Teknik Bilimler MYO’da verilen uygulamalı eğitimin sanayi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çapraz, öğrencilerin mesleki bilgilerini uygulama ile pekiştirme imkânı bulduğunu; uygulamalı ve sanayiyle entegre eğitim modellerinin üretim gücü ve istihdama önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO), İL MİLLİ EĞİTİM VE OSB'DEN OLUŞAN HEYETİ, TOBB TEKNİK BİLİMLER MYO’DA UYGULAMALI VE SANAYİYLE ENTEGRE EĞİTİMİ YERİNDE İNCELEDİ.