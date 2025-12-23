KBÜ-TÜRSAB Paneli: Turizm Taşımacılığında Eğitim ve İstihdam

Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen "Turizm Taşımacılığında Eğitim, Staj ve İstihdam Paneli", turizm taşımacılığında eğitim ve istihdam odaklı değerlendirmelere sahne oldu.

Panelde öne çıkan konular

Etkinlikte turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağı, uygulama temelli eğitim modelleri ve üniversite-sektör iş birliklerinin istihdama katkısı başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün beklentileri ve mesleki eğitim ihtiyaçları üzerine görüşlerini paylaştı.

Katılımcılar

Panele; TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Büşra Celep, Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı Cem Türkkan, TÜRSAB Akademi Müdürü Ümit Aydın, İhtisas Başkanlıkları Yönetmeni Tülay Akarpınar ile Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karagöz’ün yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikten notlar

Panelde, uygulama odaklı eğitim yaklaşımlarının ve üniversite-sektör iş birliklerinin, sektöre nitelikli iş gücü kazandırma ve istihdamı artırma açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

