DOLAR
42,82 -0,04%
EURO
50,61 -0,48%
ALTIN
6.134,36 -0,5%
BITCOIN
3.716.046,58 1,82%

KBÜ-TÜRSAB Paneli: Turizm Taşımacılığında Eğitim ve İstihdam

Karabük Üniversitesi ile TÜRSAB'ın panelinde turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağı, uygulama temelli eğitim ve üniversite-sektör iş birlikleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:02
KBÜ-TÜRSAB Paneli: Turizm Taşımacılığında Eğitim ve İstihdam

KBÜ-TÜRSAB Paneli: Turizm Taşımacılığında Eğitim ve İstihdam

Karabük Üniversitesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile TÜRSAB iş birliğinde düzenlenen "Turizm Taşımacılığında Eğitim, Staj ve İstihdam Paneli", turizm taşımacılığında eğitim ve istihdam odaklı değerlendirmelere sahne oldu.

Panelde öne çıkan konular

Etkinlikte turizm taşımacılığında nitelikli insan kaynağı, uygulama temelli eğitim modelleri ve üniversite-sektör iş birliklerinin istihdama katkısı başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, sektörün beklentileri ve mesleki eğitim ihtiyaçları üzerine görüşlerini paylaştı.

Katılımcılar

Panele; TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Büşra Celep, Karayolu Ulaştırma Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanı Cem Türkkan, TÜRSAB Akademi Müdürü Ümit Aydın, İhtisas Başkanlıkları Yönetmeni Tülay Akarpınar ile Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Karagöz’ün yanı sıra akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikten notlar

Panelde, uygulama odaklı eğitim yaklaşımlarının ve üniversite-sektör iş birliklerinin, sektöre nitelikli iş gücü kazandırma ve istihdamı artırma açısından kritik rol oynadığı vurgulandı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından panelistlere katılım belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞ BİRLİĞİNDE...

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN PANELDE, TURİZM TAŞIMACILIĞINDA NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI, UYGULAMA TEMELLİ EĞİTİM MODELLERİ VE ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİKLERİNİN İSTİHDAMA KATKISI ELE ALINDI.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) İLE TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) İŞ BİRLİĞİNDE...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer'de Yaylacık Parkı ve 153 m Koşu Yolu Hizmete Açıldı
2
Kastamonu'da Kar: Ilgaz Dağı Yurduntepe'de 20 santimetre
3
Manisa'da 15 Ton Atık İlaç Çevreye Zarar Vermeden İmha Edildi
4
Şehit Polis Memuru Hakan Can, Şehadetinin 8. Yılında Erzincan'da Anıldı
5
Isparta'da 85 Yaşındaki Hacer Öcal'ın 70 Yıllık Evi Güvenli Yuva Oldu
6
Düzce Belediyesi'nden 'Bir Bot, Bir Mont' Kampanyası: 2 Bin Bot ve Mont İhtiyaç Sahiplerine
7
Kastamonu'da 222 Kişiye 33 Milyon 300 Bin TL Evlilik Kredisi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi