Adıyaman'da Genç Ressamların Duygusal Selamı: Narin

Adıyaman'da Küçük Narin İçin Resim Atölyesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, genç ressamlar, Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra yaşamını yitiren 8 yaşındaki Narin Güran için anlam dolu resimler yaptı. Gençlik Merkezi Resim Kursu'nda, kursiyerler, bu zor konu üzerinde çalışarak duygusal bir bağ kurdular.

Ekrem Peker'in Duyguları

Resim kursunun öğretmeni Ekrem Peker, "Biz istiyoruz ki başka Narinler ölmesin. Bu çalışmayı yaparken tüm ülke gibi üzüldük. Keşke Narin yerine başka bir konu çalışsaydık. Bu gerçekten çok üzücü. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." diyerek duygularını ifade etti.

Öğrencilerin Yorumları

Kursun öğrencilerinden Ferhat Görgeç, Narin’in hayattan koparılmasına kendi açılarından duydukları üzüntüyü vurguladı ve "Şu ana kadar yaptığım resimlerin en zoru bu oldu," şeklinde konuştu. Diğer bir öğrenci Hayrünisa Saray da, "Başka çocukların ölmemesi ve zarar görmemesi için Narin'in resmini yaptık," ifadesinde bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde resim kursuna katılan gençler, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı resmetti.