Adıyaman'da İndere TOKİ'de Su Aboneliği Kolaylaştı

Adıyaman Belediyesi, İndere TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Yerleşkede yaklaşık 16 bin bağımsız bölüm bulunuyor ve su aboneliği işlemleri başlatıldı.

Nasıl Başvurulur?

Yeni uygulama kapsamında abonelik işlemleri için yalnızca kimlik fotokopisi ve TOKİ sözleşmesi yeterli olacak. Ek belge talep edilmeden yürütülen süreç, özellikle yeni konutlarına taşınan vatandaşlar için zaman ve işlem kolaylığı sağlıyor.

Vatandaşlar; su sayacının seri numarası ve marka bilgisini gösteren bir fotoğraf ile birlikte gerekli evrakları hazırlayarak, Adıyaman Belediyesi Emlak Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Başvurular kısa sürede sonuçlandırılarak abonelik işlemleri tamamlanacak.

Başkan Tutdere'nin Değerlendirmesi

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Tutdere, vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayarak, "İndere TOKİ konutlarında yaşayan hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlara hızlı ve sorunsuz biçimde erişimi bizim için öncelikli. Bu doğrultuda su aboneliği işlemlerini sadeleştirerek, başvuruların kolay ve hızlı şekilde yapılmasını sağladık. Adıyaman’da yaşamı kolaylaştıran hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

