Zonguldak’ta 2026 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı — Yatırımlarda Son Durum

Zonguldak’ta 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında, ilgili kamu kurumları ve belediye temsilcilerinin katılımıyla 2026 Yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

Vali Hacıbektaşoğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, yatırımcı kurumların sunumları yapıldı; il genelinde yürütülen yatırımlar, kurumlar arası koordinasyon ve projelerin mevcut durumu değerlendirildi. Vali Hacıbektaşoğlu, 1 Ocak-31 Aralık 2025 dönemine ilişkin yatırım gerçekleşmelerine değinerek, İl Yatırım Takip Sistemi verileri doğrultusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yatırımcı Kuruluşlara İlişkin Veriler

Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen 456 proje için toplam proje tutarının 855,9 milyar TL olduğu belirtildi. Bu projeler için 2025 yılında ayrılan ödenek 167,1 milyar TL olup, ödeneğin 106 milyar TL'si harcanmıştır. Programa alınan projelerde %56 genel nakdi, %63 yıl nakdi ve %71 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Belediye Projelerinin Durumu

Belediyeler tarafından yürütülen 126 projenin toplam tutarının 1,7 milyar TL olduğu kaydedildi. Bu projeler için 2025 yılı ödeneği 760 milyon TL olarak belirlenmiş ve yıl içinde 426 milyon TL harcama yapılmıştır. Belediyelere ilişkin gerçekleşme oranları %25 genel nakdi, %55 yıl nakdi ve %57 fiziki şeklinde açıklandı.

İl Genelinde Toplam Yatırım Görünümü

Kamu kurumları ve belediyeler toplamı dikkate alındığında, il genelinde 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında 582 proje yer aldığı ifade edildi. Toplam proje tutarının 857,6 milyar TL, yıl ödeneğinin ise 167,9 milyar TL olduğu, tahsis edilen ödeneğin 106,4 milyar TL'sinin harcandığı belirtildi. Tüm yatırımlarda gerçekleşme oranlarının %56 genel nakdi, %63 yıl nakdi ve %68 fiziki olduğu aktarıldı.

En Yüksek Harcama Yapılan Projeler

2025 yılında il genelinde harcama tutarı en yüksek olan projeler şöyle sıralandı: birinci sırada TPAO tarafından yürütülen Sakarya Doğal Gaz Sahası Geliştirme Projesi (90 milyar TL), ikinci sırada Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Zonguldak-Amasra-Kurucaşile-Cide (ZBK) (Zonguldak-Kilimli-Filyos-Bartın Ayrım Yolu) Projesi (5 milyar TL), üçüncü sırada ise Orman Bölge Müdürlüğünün Ormanların Bakımı ve Geliştirilmesi Projesi (964 milyon TL) yer aldı.

Durum Raporu ve Sonraki Adımlar

Vali Hacıbektaşoğlu, 2025 yılı içinde 310 yatırımın tamamlandığını, 176 yatırımın devam ettiğini ve 9 işin ihale aşamasında olduğunu belirtti. Toplantının sonunda, Nisan ayında yapılacak İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında yatırımcı kuruluşların proje durumları ve ilerleme seviyelerinin yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

ZONGULDAK VALİSİ OSMAN HACIBEKTAŞOĞLU BAŞKANLIĞINDA, İLGİLİ KAMU KURUMLARI VE BELEDİYE TEMSİLCİLERİNİN KATILIMIYLA 2026 YILI 1. İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.