Bingöl'de Kuvvetli ve Yoğun Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Uyarının Detayları

"Bingöl il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Uyarıda belirtilen etkiler arasında ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don ile çığ riski yer alıyor. Yetkililer ve vatandaşlar söz konusu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirildi.

