Bingöl'de Kuvvetli ve Yoğun Kar Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü: Bingöl'de sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) kar bekleniyor; ulaşım ve çığ riskine karşı tedbir çağrısı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 14:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 14:45
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Bingöl için kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Uyarının Detayları

"Bingöl il genelinde beklenen kar yağışlarının sabah saatlerinden itibaren etkisini arttırarak kuvvetli (10-20 cm) yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Uyarıda belirtilen etkiler arasında ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don ile çığ riski yer alıyor. Yetkililer ve vatandaşlar söz konusu risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

