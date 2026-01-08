Gemlik'te Şiddetli Lodos: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

Gemlik'te saatteki hızı 75 kilometrenin üzerine çıkan lodos, birçok çatının uçmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:54
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinden itibaren Bursa’da yağmurla birlikte etkisini artıran lodos, Gemlik ilçesinde ciddi hasara yol açtı.

Lodosun hızı saatteki 75 kilometrenin üzerine çıktı; bu güçlü rüzgâr nedeniyle birçok apartmanın çatısı uçtu ve ağaçlar kökünden kırılarak devrildi.

Uçan çatı parçaları ve devrilen duvarlar sokaklarda panik yarattı. Özellikle park halindeki bazı otomobiller büyük hasar gördü.

Gelişmeler, ilçede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

