Gemlik'te Şiddetli Lodos: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Sabah saatlerinden itibaren Bursa’da yağmurla birlikte etkisini artıran lodos, Gemlik ilçesinde ciddi hasara yol açtı.
Lodosun hızı saatteki 75 kilometrenin üzerine çıktı; bu güçlü rüzgâr nedeniyle birçok apartmanın çatısı uçtu ve ağaçlar kökünden kırılarak devrildi.
Uçan çatı parçaları ve devrilen duvarlar sokaklarda panik yarattı. Özellikle park halindeki bazı otomobiller büyük hasar gördü.
Gelişmeler, ilçede yaşayanlara korku dolu anlar yaşattı.
BURSA'NIN GEMLİK İLÇESİNDE FIRTINA VE LODOS SEBEBİYLE APARTMANLARIN ÇATILARI UÇARKEN, AĞAÇLARIN İSE DEVRİLDİ.