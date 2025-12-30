Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor: 37 Araç, 52 Personel

Adıyaman'da Karla Mücadele Sürüyor

Adıyaman Valiliği, Çelikhan, Sincik, Gerger ilçeleri ile bazı kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hazırlık ve Sahadaki Ekipler

Kar yağışı öncesinde gerekli tüm tedbirleri alan ekipler, ilçe merkezleri ve kırsal alanlarda yoğun mesai harcayarak yolların açık tutulması için sahada görev yapıyor. Bu kapsamda 8 greyder, 8 loder (kepçe), 2 dozer, 3 kazıcı yükleyici, 8 öncü servis aracı, 3 yakıt ikmal aracı ve 5 damperli kamyon olmak üzere toplam 37 araç ve 52 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütülüyor.

Müdahaleler ve Tuz Kullanımı

Kar yağışıyla birlikte Çelikhan, Sincik ve Gerger ilçelerinde kısa süreli ulaşıma kapanan 22 köy yolu'na ekipler hızlı şekilde müdahale ederek yolları yeniden ulaşıma açtı. Çalışmalar sırasında buzlanma riskine karşı 32 ton tuz kullanıldı.

Adıyaman Valiliği, en zorlu hava şartlarından dahi vatandaşların yanında olmaya ve ulaşımın aksamaması için tüm imkânlarıyla çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.

