DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü

Artvin'in Hopa ilçesinde dev dalgaları görüntülemek isteyen Ramiz Şimşek, aniden gelen 4 metreyi bulan dalgadan son anda kurtuldu; anlar güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:46
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü

Hopa'da dev dalgalar dehşet anları: Bir vatandaş ölümden döndü

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş, ölümle burun buruna geldi.

Son anda kurtuluş ve güvenlik kamerası kaydı

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yer yer 4 metreyi bulan dalgaları cep telefonu ile kayda almak isteyen Ramiz Şimşek, kıyıya yakın bir noktada beklenmedik bir dalganın hedefi oldu. Büyük bir gürültüyle kıyıya vuran dalga, Şimşek’i sürüklemek üzereyken, Şimşek son anda kaçarak canını kurtardı.

Yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde suyun metrelerce yükseldiği ve kıyıya kadar ulaştığı görülüyor.

Fırtınanın yarattığı hasar

Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan, fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin dalgalar sonucu zarar gördüğü öğrenildi.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DENİZDE OLUŞAN DEV DALGALARI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞ, ÖLÜMLE...

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DENİZDE OLUŞAN DEV DALGALARI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞ, ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ. ŞİDDETLİ FIRTINA NEDENİYLE DALGA BOYUNUN YER YER 4 METREYE ULAŞTIĞI İLÇEDE, KIYIYA YAKLAŞAN RAMİZ ŞİMŞEK, ANİDEN GELEN DEV DALGADAN SON ANDA KURTULDU.

ARTVİN’İN HOPA İLÇESİNDE DENİZDE OLUŞAN DEV DALGALARI GÖRÜNTÜLEMEK İSTEYEN BİR VATANDAŞ, ÖLÜMLE...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü
2
Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı
3
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
4
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor
5
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek
6
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
7
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları