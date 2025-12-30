Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü

Hopa'da dev dalgalar dehşet anları: Bir vatandaş ölümden döndü

Artvin’in Hopa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgaları görüntülemek isteyen bir vatandaş, ölümle burun buruna geldi.

Son anda kurtuluş ve güvenlik kamerası kaydı

Karadeniz’de etkili olan fırtına ve yer yer 4 metreyi bulan dalgaları cep telefonu ile kayda almak isteyen Ramiz Şimşek, kıyıya yakın bir noktada beklenmedik bir dalganın hedefi oldu. Büyük bir gürültüyle kıyıya vuran dalga, Şimşek’i sürüklemek üzereyken, Şimşek son anda kaçarak canını kurtardı.

Yaşanan tehlikeli anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde suyun metrelerce yükseldiği ve kıyıya kadar ulaştığı görülüyor.

Fırtınanın yarattığı hasar

Olayın ardından kısa süreli panik yaşandı. Öte yandan, fırtına nedeniyle ilçede bazı iş yerlerinin dalgalar sonucu zarar gördüğü öğrenildi.

