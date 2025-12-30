DOLAR
Adıyaman Doğa Koleji Mezunlarından Üniversiteye Hazırlık Söyleşisi

Adıyaman Doğa Koleji mezunları, düzenlenen söyleşide üniversiteye hazırlık, hedef belirleme ve çalışma yöntemleri konularında deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:24
Mezunlar deneyimlerini paylaşarak öğrencilere yol gösterdi

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri, gelecek planlamalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen anlamlı bir söyleşi programında mezunlarla bir araya geldi. Programda, lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye geçen mezunlar kendi deneyimlerini samimi bir dille aktardı.

Söyleşide mezunlar; çalışma yöntemleri, sınavlara hazırlık süreçleri, zaman yönetimi, motasyonu koruma yolları ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Ayrıca doğru hedef belirleme ve planlı çalışmanın önemine değinilerek kişisel örnekler sunuldu.

Etkinlik boyunca lise kademesindeki öğrenciler, üniversite yolculuğuna dair merak ettikleri soruları doğrudan mezunlara yöneltti. Söyleşi sayesinde öğrencilerde sınav sürecine ilişkin farkındalık oluştuğu ve motivasyonlarında artış gözlendi.

Okulun Kurucu Müdürü Orhan Ekici, mezun-öğrenci buluşmalarının öğrencilerin gelecek hedeflerini netleştirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı ve bu tür rehberlik çalışmalarının ö nümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin altını çizdi.

Program sonunda deneyimlerini paylaşan mezunlara teşekkür edilirken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilendi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

