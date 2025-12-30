Adıyaman Doğa Koleji Mezunlarından Üniversiteye Hazırlık Söyleşisi

Mezunlar deneyimlerini paylaşarak öğrencilere yol gösterdi

Adıyaman Doğa Koleji öğrencileri, gelecek planlamalarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen anlamlı bir söyleşi programında mezunlarla bir araya geldi. Programda, lise eğitimini tamamlayıp üniversiteye geçen mezunlar kendi deneyimlerini samimi bir dille aktardı.

Söyleşide mezunlar; çalışma yöntemleri, sınavlara hazırlık süreçleri, zaman yönetimi, motasyonu koruma yolları ve bu süreçte karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Ayrıca doğru hedef belirleme ve planlı çalışmanın önemine değinilerek kişisel örnekler sunuldu.

Etkinlik boyunca lise kademesindeki öğrenciler, üniversite yolculuğuna dair merak ettikleri soruları doğrudan mezunlara yöneltti. Söyleşi sayesinde öğrencilerde sınav sürecine ilişkin farkındalık oluştuğu ve motivasyonlarında artış gözlendi.

Okulun Kurucu Müdürü Orhan Ekici, mezun-öğrenci buluşmalarının öğrencilerin gelecek hedeflerini netleştirmede önemli bir rol oynadığını vurguladı ve bu tür rehberlik çalışmalarının ö nümüzdeki dönemlerde de devam edeceğinin altını çizdi.

Program sonunda deneyimlerini paylaşan mezunlara teşekkür edilirken, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar dilendi.

