DOLAR
42,94 -0,03%
EURO
50,56 -0,01%
ALTIN
6.057,82 -1,39%
BITCOIN
3.773.412,02 -0,9%

Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor

"Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet" projesiyle çocuklara çevre, su tasarrufu, organik tarım ve atık yönetimi eğitimi veriliyor; 500 hektarda kirlilik azaltılacak.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 14:43
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor

Kızılırmak Deltası’nda çocuk çiftçiler yetişiyor

"Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet" projesinin öne çıkan yaklaşımı olan "çocuk çiftçi" modeli, tarım ve çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında deltada yaşayan çocuklara çevre bilinci, su tasarrufu, doğa koruma ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Ortaklar ve proje kapsamı

Proje, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu şekilde Bafra Genç İş İnsanları Derneği (Bafra GİAD), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından hazırlandı. Eğitim programları; toprağın korunması, suyun verimli kullanımı, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi gibi konuları uygulamalı olarak anlatıyor.

Eğitim ve uygulamalar

Proje kapsamında Doğanca, Üçpınar ve Yeşilyazı mahallelerindeki okullarda çocuklara eğitim veriliyor. Çocuklar okul bahçelerinde tarım yapıyor; hayvancılık faaliyetleri kapsamında koyun, inek gibi hayvanların bakımı ve yetiştiriciliğiyle ilgileniyorlar. Eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ve Doç. Dr. Arife Şimşek koordinasyonunda yürütülüyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) kapsamında destekleniyor.

Çevre dostu uygulamalar

Tarımsal ve evsel atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi ile organik atıkların komposta dönüştürülerek toprak iyileştiricide kullanılması yaygınlaştırılacak. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının azaltılması, doğal mücadele yöntemlerinin uygulanması amacıyla genç çiftçilere hem eğitim hem de saha uygulamaları sunuluyor.

Hedefler ve beklenen etki

UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 140 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda proje ile 500 hektarlık pilot alanda tarımsal kirliliğin azaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda 10 ton tarımsal ve 20 ton evsel atığın yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Yerel görüşler

Prof. Dr. Ali Kemal Ayan şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yeni jenerasyon arkadaşlarımız Kızılırmak Deltası çevresinde daha temiz bir tarım yapmaya ant içmişler. Oranın mühendisleri ve üreticileri olacaklar. Artık temiz üretimin bekçileri bu arkadaşlardır".

Üretici ve çiftçi Murat Koparan ise, "Tarımda yanlış giden bazı şeyleri gördük. Bir proje başlattık. Bu proje eğitim temelli bir projedir. 40 yaş altında teknolojiye uyum sağlayan bir neslin doğaya zarar vermeden daha temiz üretim yapmasını amaçlıyor" dedi.

Üçpınar Ortaokulu Müdürü Aydın Öztürk de uygulamaları anlattı: "Okulumuzda Genç Filizler Çocuk Kulübü kuruldu. Çocuklarımıza ilgili kişiler tarafından eğitimler verildi. Ayrıca öğrencilerimizin velilerine organik tarımla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Okulumuza uygulama bahçesi kuruldu ve kompos kutu dağıtımı yapıldı".

ÇOCUKLAR, OKUL BAHÇESİNDE TARIM YAPIYOR. HAYVANCILIK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İSE KOYUN, İNEK...

ÇOCUKLAR, OKUL BAHÇESİNDE TARIM YAPIYOR. HAYVANCILIK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE İSE KOYUN, İNEK GİBİ HAYVANLARI BÜYÜTÜP, BAKIMINI YAPIYOR.

"KIZILIRMAK DELTASI GENÇ ÇİFTÇİLERE EMANET" PROJESİNİN EN DİKKAT ÇEKEN BAŞLIKLARINDAN BİRİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şavşat'ta Kartpostallık Kış: Sakin Şehir Beyaza Büründü
2
Gercüş'te 45 Köy Yolu Karla Mücadeleyle Ulaşıma Açıldı
3
Hopa'da Dev Dalga Tehlikesi: Ramiz Şimşek Ölümden Döndü
4
Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor
5
Cizre Kızılay'dan Kar Yağışında Mahsur Kalan Tır Şoförlerine Sıcak Destek
6
Karadeniz’de Fırtına: Rize Sahili'nde Dev Dalgalar Havadan Görüntülendi
7
Siirt Belediyesi'nden Don ve Buzlanma Uyarısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları