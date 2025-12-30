Kızılırmak Deltası'nda Çocuk Çiftçiler Geleceği Yetiştiriyor

Kızılırmak Deltası’nda çocuk çiftçiler yetişiyor

"Kızılırmak Deltası Genç Çiftçilere Emanet" projesinin öne çıkan yaklaşımı olan "çocuk çiftçi" modeli, tarım ve çevre bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında deltada yaşayan çocuklara çevre bilinci, su tasarrufu, doğa koruma ve iyi tarım uygulamaları konularında eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Ortaklar ve proje kapsamı

Proje, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu şekilde Bafra Genç İş İnsanları Derneği (Bafra GİAD), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) tarafından hazırlandı. Eğitim programları; toprağın korunması, suyun verimli kullanımı, atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümün önemi gibi konuları uygulamalı olarak anlatıyor.

Eğitim ve uygulamalar

Proje kapsamında Doğanca, Üçpınar ve Yeşilyazı mahallelerindeki okullarda çocuklara eğitim veriliyor. Çocuklar okul bahçelerinde tarım yapıyor; hayvancılık faaliyetleri kapsamında koyun, inek gibi hayvanların bakımı ve yetiştiriciliğiyle ilgileniyorlar. Eğitimler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Kemal Ayan ve Doç. Dr. Arife Şimşek koordinasyonunda yürütülüyor. Proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) kapsamında destekleniyor.

Çevre dostu uygulamalar

Tarımsal ve evsel atıkların toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi ile organik atıkların komposta dönüştürülerek toprak iyileştiricide kullanılması yaygınlaştırılacak. Kimyasal gübre ve pestisit kullanımının azaltılması, doğal mücadele yöntemlerinin uygulanması amacıyla genç çiftçilere hem eğitim hem de saha uygulamaları sunuluyor.

Hedefler ve beklenen etki

UNESCO Dünya Doğal Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 140 kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası'nda proje ile 500 hektarlık pilot alanda tarımsal kirliliğin azaltılması amaçlanıyor. Proje kapsamında yılda 10 ton tarımsal ve 20 ton evsel atığın yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Yerel görüşler

Prof. Dr. Ali Kemal Ayan şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yeni jenerasyon arkadaşlarımız Kızılırmak Deltası çevresinde daha temiz bir tarım yapmaya ant içmişler. Oranın mühendisleri ve üreticileri olacaklar. Artık temiz üretimin bekçileri bu arkadaşlardır".

Üretici ve çiftçi Murat Koparan ise, "Tarımda yanlış giden bazı şeyleri gördük. Bir proje başlattık. Bu proje eğitim temelli bir projedir. 40 yaş altında teknolojiye uyum sağlayan bir neslin doğaya zarar vermeden daha temiz üretim yapmasını amaçlıyor" dedi.

Üçpınar Ortaokulu Müdürü Aydın Öztürk de uygulamaları anlattı: "Okulumuzda Genç Filizler Çocuk Kulübü kuruldu. Çocuklarımıza ilgili kişiler tarafından eğitimler verildi. Ayrıca öğrencilerimizin velilerine organik tarımla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Okulumuza uygulama bahçesi kuruldu ve kompos kutu dağıtımı yapıldı".

