Adıyaman'da Kenyalı Mary Müslüman Oldu: İhtida Töreni Düzenlendi

Adıyaman'da Kenyalı Mary Wambuı Mburu, ihtida töreniyle Müslüman oldu ve ismini Meryem olarak değiştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:43
Adıyaman'da Kenyalı Mary Müslüman Oldu: İhtida Töreni Düzenlendi

Adıyaman'da Kenyalı Mary Müslüman Oldu

Adıyaman'da yaşayan Kenyalı Mary Wambuı Mburu, düzenlenen ihtida töreniyle Müslümanlık yolunu seçti. Mburu, Müslüman olmaya karar verdikten sonra Samsat ilçesinde bulunan Safvan Bin Muattal Türbesini ziyaret etti.

İhtida Töreni ve Kelime-i Şehadet

Burada gerçekleştirilen ihtida merasiminde, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyen Mburu, İlçe Müftüsü Ahmet Kızmaz öncülüğünde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Törenin ardından Mburu'ya Kur'an-ı Kerim ve seccade hediye edildi.

Yeni İsim: Meryem

Mary Wambuı Mburu, Müslüman olduktan sonra ismini Meryem olarak değiştireceğini duyurdu.

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