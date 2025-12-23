Adıyaman İtfaiyesi 2025'te bin 503 olaya müdahale etti

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içerisinde toplam bin 503 olaya müdahalede bulundu.

Müdahale detayları

Ekipler, bin 17 yangına müdahale ederken; trafik kazaları sonrası tedbirler, intihar vakaları ve çeşitli kurtarma operasyonları dahil olmak üzere toplam 486 kaza ve kurtarma olayında aktif görev aldı. Kent genelinde ekin ve anız yangınları başta olmak üzere konut, depo, araç, trafo ve pano yangınları ile fabrika yangınlarına müdahale edildi.

Eğitim ve önleyici çalışmalar

Can ve mal güvenliğini esas alan çalışmalar kapsamında itfaiye ekipleri yalnızca müdahale faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp, eğitim ve önleyici hizmetlere de büyük önem verdi. Personelin mesleki yeterliliğini artırmak amacıyla 66 hizmet içi tatbikat gerçekleştirildi. Toplumun afet ve yangınlara karşı bilinçlendirilmesi hedefiyle kamu kurumları, okullar ve özel işletmelere yönelik 267 eğitim ve tatbikat düzenlendi. Eğitimlerde yangın anında doğru müdahale yöntemleri, tahliye süreçleri ve temel yangın söndürme teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere şu ifadeleri kullandı: "İtfaiye ekiplerimiz 2025 yılı boyunca geceyi gündüze katarak bin 17 yangın, 486 kurtarma olayına müdahale etti. Alevlerin ortasında, kazaların en zor anında, her acil çağrıda hemşerilerimizin canına ve malına umut olan ekiplerimiz yalnızca yangınlara ve kazalara değil, risklere karşı da önceden önlem alan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarıyla güvenli bir Adıyaman için çalışmalar yürüttü. Hemşerilerimizin güvenliği için emek veren tüm itfaiye personelimize yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

