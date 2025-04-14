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Adıyaman Kızılin Kanyonu'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi sayısında artış yaşanıyor. Tarihi kalıntılar ve doğal güzelliklerle dolu kanyon, ilgi çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 14:41
Adıyaman Kızılin Kanyonu'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Adıyaman'daki Kızılin Kanyonu'nda Ziyaretçi Yoğunluğu

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda şu günlerde önemli bir ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan bu kanyon, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesişim noktasında konumlanmasıyla dikkat çekiyor.

Tarihi ve Doğal Güzellikler

Kanyon çevresinde, Kommagene Krallığı ve Roma dönemine ait tarihi kalıntıların izleri bulunmakta. Bu da Kızılin Kanyonu'nu sadece doğal güzellikleriyle değil, tarihi zenginlikleriyle de öne çıkarıyor.

İskele Projesi ve Turizme Katkı

Kanyonun turizme kazandırılması amacıyla Besni Kaymakamlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve hayırsever Erdemoğlu ailesi işbirliğiyle yürütülen İskele Projesi başarıyla tamamlandı. Bu proje ile birlikte kanyonda düzenlenmeye başlanan tekne turları sayesinde ziyaretçiler, yaklaşık 2 bin yıllık tarihi mağaraları görme imkanı buluyor.

Ziyaretçi Görüşleri

Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, kanyona büyük ilgi gösteriyor. Ziyaretçilerden Emine Özdemir, tarihi mağaralardan etkilendiğini belirtti. Özdemir, "Burada tekneyle gezdiğimiz sırada, geçmişi 2 bin yıla dayanan çok katlı birçok mağara gördük ve gerçekten etkilendik. Doğa ve yürüyüş sever tüm ziyaretçileri bu kanyonu görmeye davet ediyorum," dedi.

Ziyaretçilerden Mehmet Demir de kanyonu ve tarihi mağaraları gördüğünde büyük bir etki hissettiğini vurguladı.

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu...

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu...

Adıyaman'da, Atatürk Baraj Gölü kıyısında bulunan Kızılin Kanyonu'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Besni ilçesine bağlı Kızılin Mahallesi'nde yer alan, Göksu ve Fırat nehirlerinin kesiştiği bölgedeki kanyon, manzarasıyla dikkati çekiyor.

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